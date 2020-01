Rihanna comparte habitación con el rapero ASAP Rocky ¿Ya son pareja?

Recordemos que hace un par de días se dio a conocer la noticia de que la cantante Rihanna había terminado su relación con el empresario multimillonario Hassan Jameel, con quien estuvo aproximadamente tres años. Una noticia que impactó a todos pues esta pareja se consideraba una de las más fuertes de la farándula.

Esta ruptura amorosa también ocasionó que nuevas teorías acerca de la vida sentimental de Rihanna surgieran, puesto que se le relacionó con el también cantante Drake, con quien colaboró en la canción “Work”. Recordemos que este par de famosos estuvieron relacionados hace unos años, y el que Rihanna se encontrara soltera se prestó a que la relacionaran nuevamente con el cantante.

Sin embargo esto parece no ser cierto, puesto que la intérprete de “Love on the brain” fue captada junto al famoso rapero ASAP Rocky, con quien aparentemente compartió habitación en la ciudad de Nueva York.

La vida amorosa de Rihanna

Recordemos que el tema del amor no ha sido el fuerte de Rihanna, puesto que ha sufrido bastante en este campo. Basta recordar su relación con el cantante Chris Brown con quien protagonizó diversos escándalos relacionados con maltratos físicos y golpes.

Una relación realmente tóxica que duró un par de años, puesto que a pesar de las fuertes palizas esta pareja siempre terminaba por reconciliarse, hasta que finalmente un día tomaron la inteligente decisión de separarse para siempre.

Rihanna y ASAP Rocky ¿juntos?

Después de todos estos problemas en el amor, la verdad es que Rihanna ha tratado de mantener su vida privada lejos de cámaras, sin embargo no pudo evitar ser captada junto al rapero ASAP Rocky en la ciudad de Nueva York. Donde una fuente cercana a la cantante confirmó que ambos artistas compartieron una habitación.

Esta misma fuente declaró que Rihanna disfruta de la compañía del rapero, y que las cosas están transcurriendo con calma entre ellos, por lo que aún no se puede confirmar que son pareja, pero sin duda se encuentran saliendo de una manera muy romántica.

