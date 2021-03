Rihanna aún no está preparando un nuevo álbum, según su disquera

Los 63 Grammys anuales, presentados por Trevor Noah, se llevarán a cabo esta noche, domingo 14 de marzo en Los Ángeles.

Si bien muchos nombres importantes estarán allí para la ceremonia, una presencia notablemente ausente en los eventos de esta noche no es otra que Rihanna.

La CEO de Fenty no ha lanzado nueva música en casi cinco años, lo que ha dejado a los fanáticos impacientes mientras esperan un nuevo proyecto.

Si bien ha molestado a los fanáticos durante años sobre cuándo podría llegar el nuevo proyecto, las personas cercanas a Rih dicen que su estatus de magnate y su deseo de libertad han retrasado el lanzamiento de R9.

Rihanna ahora prefiere la moda y belleza que la música

Cuando el New York Post se acercó a un representante de su sello Roc Nation sobre el estado del proyecto tan esperado, el representante simplemente respondió:

"No sé ... no he escuchado nada". La publicación también habló con Memsor Kamarake, estilista que ha trabajado con la megaestrella, quien explicó sus esporádicos lanzamientos musicales.

Rihanna se ha enfocado más en su faceta de empresaria, y ya no se preocupa tanto por la música/Foto: Hypebeast

"¿Sabes cómo Sade lanza un álbum, nos encanta y luego desaparece en la campiña inglesa cada cinco o seis años?" Dijo Kamarake. “Esa es Rihanna. Ella se ha vuelto más grande que la música", dijo la fuente.

La publicación también señaló que la personalidad al aire en el popular The Wake Up Show con Sway & King Tech Skyy Hook cree que Rihanna disfruta de la libertad que le brinda trabajar en la moda.

"Fenty... es por eso que el álbum está tardando tanto en lanzarse", dijo Hook sobre la exitosa marca de belleza y moda de Rihanna.

"Rihanna comprende su valor", dijo Hook, y señaló cómo, en la industria de la música, los artistas a menudo tienen que pagar las tarifas a las discográficas por la grabación y promoción de un álbum.

Pero con la moda, explicó Hook, “No hay 50 personas en el bolsillo de Rihanna antes de que ella siquiera vea sus ganancias. Hay muy pocos intermediarios en la moda en comparación con la industria de la música".

Si bien extrañamos escuchar nuevos éxitos de Rihanna, parece que ya no quiere ser la enorme estrella del pop que alguna vez fue. ¿Extrañas que Riri estrene nueva música? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

