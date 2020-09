Rihanna aún AMA a su ex Chris Brown pese a la GOLPIZA que le dió en su noviazgo/Foto: NY Daily News

Rihanna ha admitido que todavía "ama de verdad" a su ex novio Chris Brown, y dijo que probablemente "siempre" lo hará.

En 2009, el cantante Chris admitió haber agredido físicamente a Rihanna la noche de los premios Grammy, dejándola golpeada y maltratada.

La violenta prueba hizo que Chris fuera puesto en libertad condicional durante cinco años y sentenciado a seis meses de servicio comunitario. También se le ordenó que se mantuviera al menos a 50 metros de ella.

Pero la creadora de éxitos como Love On The Brain, de 32 años, admitió que el incidente no hizo que dejara de amar a Chris.

El romance de Riri y Brown terminó después de que la cantante fuera golpeada brutalmente por él. Sin embargo, diversas fuentes aseguraban que no era la primera vez que el también cantante agredía a Rihanna de manera física/Foto: El Farandi

Hablando en el podcast Supersoul Coversations de Oprah Winfrey, Rihanna dijo: "Hemos estado trabajando en nuestra amistad nuevamente. Ahora somos muy amigos muy cercanos".

Ella continuó: "Hemos construido una confianza de nuevo, y eso es. Nos amamos y probablemente siempre lo haremos. Y eso no es algo que nunca vamos a cambiar. Eso no es algo que puedas apagar, si alguna vez he estado enamorada.”

"Creo que fue el amor de mi vida. Fue el primer amor. Y veo que me amaba de la misma manera... Ni siquiera se trata de que estemos juntos. Realmente lo amo. Así que lo principal para mí es que él está en paz. Yo no estoy en paz si él es un poco infeliz o si todavía se siente solo".

¿Rihanna piensa regresar con Chris Brown?

Su nueva perspectiva sobre las relaciones de la pareja incitó a Oprah a preguntar si la pareja podría reavivar el romance que alguna vez tuvieron.

La cantante respondió con franqueza: "Él tiene una relación propia. Estoy soltera, pero hemos mantenido una amistad muy cercana desde que se abandonó la orden de restricción.”

"Simplemente hemos trabajado en ello, poco a poco, y no ha sido fácil. No es fácil". La terrible experiencia tuvo lugar en el automóvil mientras la pareja se dirigía a los Grammy.

Chris dijo anteriormente que la estrella de Umbrella vio aparecer un mensaje de texto en su teléfono de una mujer, lo que llevó a Rihanna a creer que la mujer misteriosa sabía que ella estaría allí.

La pareja luego tuvo una discusión al respecto y las cosas estallaron en violencia. Más de 11 años después, Rihanna dijo que está en un lugar de perdón después de perdonar a su padre por la forma en que se comportó con su madre.

Rih le dijo a Oprah que recientemente reparó su relación con su padre, lo que la llevó a considerar perdonar al cantante de With You.

Ella explicó: "Reparé mi relación con mi papá. Estaba tan enojada con él, y estaba enojada por muchas cosas de mi infancia y no podía separarlo como esposo de él como padre".

Ella continuó: "Pensé que odiaba a Chris y me di cuenta de que el amor estaba empañado. Parecía odio porque era feo, enojado, estaba inflamado, estaba contaminado. Y me di cuenta de que lo que era tenía que perdonarlo. porque todavía me preocupaba por él.

"Y en el momento en que solté eso, comencé a vivir de nuevo", expresó la estrella.

Pero en una revelación impactante, Rihanna dijo que tan pronto como tuvo lugar la pelea física esa noche, su principal preocupación era por Chris, no por ella misma.

Ella dijo: "Me dolió más, nadie sintió lo que yo sentí. Me pasó a mí…”

También te puede interesar: Rihanna hace FUERTE confesión sobre la maternidad ¡Te vas a quedar en shock!

"Me sentí protectora. Sentí que la única persona a la que odian en este momento es él. Era un espacio extraño y confuso en el que estar porque, por más enojada que estaba, y herida y traicionada, sentí que cometió ese error porque necesitaba ayuda, ¿y quien lo va a ayudar? Estaba más preocupado por él", confesó la intérprete. ¿Crees que Rihanna sí planea volver con Chris?