Rihanna a lo MEXICANO celebró su fiesta de cumpleaños ¡Hasta con mariachis!

El pasado 20 de febrero la cantante Rihanna festejó por todo lo alto su cumpleaños número 32, con una llamativa fiesta que incluyó muchos detalles mexicanos que han dejado fascinados a sus fans por todo el mundo.

Tal parece que Rihanna es una de las consentidas cantantes mexicanas, que por el cariño que le tiene a México, decidió en esta ocasión, festejar su cumpleaños en México, con una fiesta al mejor estilo y sabor mexicano.

La fiesta estuvo amenizada de mariachis y prueba de ello son los videos de la diva de Barbados que se hicieron virales en las redes sociales rápidamente, pues al parecer, uno de los invitados filtró las imágenes.

En el video la artista lució un vestido típico del país con colores vibrantes. Además, cantó junto a un grupo de mariachis, quienes entonaron una de las canciones más famosas “Las mañanitas”. Después de terminar la interpretación –que también incluyó bailes– la morena apagó las velas efusivamente.

Hay que recordar que no hace mucho Rihanna y el empresario Hassan Jameel confirmaron su separación dejando a más de uno sorprendido, después de que la prensa sensacionalista aseguró que la de Barbados tuvo un amorío fugaz con una de sus exparejas, Drake, ya que fueron vistos juntos el Día de Yams en el Barclays Center de Brooklyn, para acompañar a su amigo ASAP Rocky.

Amores y desamores de Rihanna

Una fuente cercana a Rihanna habló con el diario The Sun y aseguró que la intérprete no fue invitada por Drake, sino, por el mismo ASAP, por lo que la presencia del rapero fue una simple coincidencia; además según la fuente, la intérprete de “Work” estaría iniciando una relación “casual” con el autor de “Praise the Lord”.

Por otro lado el portal The Sun aseguró que los músicos compartieron una habitación en un lujoso hotel en Nueva York, pero no han confirmado nada: “Realmente disfrutan la compañía el uno del otro, están tomando las cosas simples. Es algo casual, y ella no se encuentra pensando en si hay un futuro con Rocky o no. Es una chica soltera ahora y se está divirtiendo. Sus vidas eran muy diferentes, por lo que anteriormente se les complicó mantener una relación”.

