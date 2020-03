Rihanna: Todos los detalles sobre su nuevo álbum

Todos los detalles sobre el nuevo álbum de Rihanna

Rihanna no ha publicado un nuevo álbum desde hace ya 4 años y los fans comienzan a pedirle a gritos a la cantante que comparta un poco de música.

La canción en colaboración con PartyNextDoor, significa el regreso de la cantante a la música, ya que no lanzaba ninguna canción desde que colaboró en “Lemon” de N.E.R.D y 'Loyalty' de Kendrick Lamar, en 2017.

No es la primera vez que PartyNextDoor y Rihanna trabajan juntos, ya lo hicieron en 'Work' y 'Sex With Me', dos temas del álbum 'Anti' que la cantante lanzó en 2016.

Rihanna es una mujer ocupada que tiene su marca de cosméticos, lencería y líneas de ropa de las que preocuparse, pero los fans solo quieren un nuevo álbum.

El tan esperado disco ya tiene un nombre “R9”, nombre que fue escogido por la cantante gracias a un tweet de un fan.

En meses anteriores Rihanna comentó en una entrevista con Vogue : "No puedo decir cuándo voy a publicarlo (el álbum), pero estoy trabajando muy agresivamente en la música".

Además, confirmó que las nuevas canciones tendrán un estilo de reggae "El reggae siempre se siente bien para mí", dijo. "Está en mi sangre. No importa cuán lejos o cuánto tiempo esté alejado de esa cultura o de mi entorno en el que crecí, nunca se va. Siempre es lo mismo alto. Aunque he explorado otros géneros de música, era hora de volver a algo en lo que realmente no me he centrado por completo para un cuerpo de trabajo"

Pero el disco no solo sonará con influencia reggae, si no que Rihanna ha declarado que no tiene reglas, ni formato estricto, sino que simplemente estará repleto de buena música.

