Rihanna; considerada una de las cantantes más exitosas de los últimos años pues su música literalmente ha abarcado todos los rincones del planeta, y en combinación con su increíble belleza sin duda alguna se hará un lugar en la historia de la música.

La famosa barbadense es famosa tanto por su talento musical como por su belleza, pues incluso esto le permitió lanzar su propia línea de lencería llamada ‘Savage X Fenty’ donde ella misma modela sus prendas.

Aunque su belleza y sensualidad no son nada cuestionables, la famosa Rihanna no se salva de las criticas, pues últimamente muchas celebridades han sido expuestas con sus cuerpos reales, y Rihanna no se salvó.

Expuesta sin Photoshop>

Constantemente Rihanna cautiva a millones de sus seguidores con sus atractivas prendas que incluso han causado que los interesados en su lencería sean en su mayoría los hombres en lugar de las mujeres.

Apenas el mes pasado Rihanna lució su nueva prenda de su candente línea de verano, luciendo un cuerpo escultural y hubo quienes incluso la consideraron una diosa, aunque eso podría acabar pronto gracias a su última foto.

¿Rihanna está gorda?

Un escurridizo paparazzi captó a la famosa Rihanna mientras se relajaba en una playa y bronceaba su sensual cuerpo usando un atrevido traje de baño en color naranja, pero algo extraño fue captado por la cámara del sujeto.

Ante la ausencia de Photoshop, Rihanna fue expuesta como realmente es, pues aunque aun se ve bastante atractiva su figura no se asemeja en nada a lo que vemos en sus fotos de Instagram por lo que sus fans comenzaron a sospechar.

‘Es terrible’ y ‘Me asusta’ fueron algunos de los comentarios que se pudieron ver en la fotografía, donde muchos incluso la tacharon de gorda, aunque en su mayoría los comentarios fueron de sus fanáticos defendiéndola.

Mira aquí la escandalosa fotografía:

Rihanna ATERRORIZA a sus fans al ser expuesta sin photoshop (FOTO)

