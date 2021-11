Ridley Scott rechazó dirigir "Dune" porque México "apestaba"

El éxito taquillero del momento "Dune" tuvo una primera adaptación al cine y su producción de 1984 se trasladó a la Ciudad de México debido a que sus costos se reducían de esa manera, sin embargo el realizarlos en la capital del país no fue aceptado por Ridley Scott, quíen habría sido contratado para dirigir la cinta.

Fue durante una entrevista que ofreció a "Games Radar" y a la cuál en La Verdad Noticias tuvimos acceso que Scott platicó sobre diversos temas y relató el motivo que provocó que decidiera renunciar a ser el director de "Dunas" por su nombre en español en los ochentas.

Dentro de las preguntas, también fue cuestionado sobre su más reciente película "House of Gucci" y por supuesto que le lanzaron una de las preguntas que más se ha hecho el público que ya disfruto de la cinta, ¿Qué tan cierta es la historia?, a lo que se limitó a decir que casí todo esta apegado a la historia real.

¿Por qué renunció a Dune?

En la entrevista el cienasta explicó que estuvo trabajando muy de la mano del escritor del libreto, Rudy Wurlitzer, para realizar la primera adaptación de la novela al cine, sin embargo un día recibió una llamada de Dino de Laurentiis quién sería el que le diera la noticia que lo haría abandonar el proyecto.

"Un día Dino me llamó y le dije, hicimos un libreto y es muy bueno, a lo que el me respondió, es muy costosa la tendremos que hacer en México, le dije ¿Qué?. Así que me envío a la Ciudad de México y en esos días era muy apestosa, no me gustó, fuí al estudio en donde los pisos eran de tierra, le dije no, dino, no quiero hacer de esto algo difícil, entonces me retiré del proyecto y comencé con "Legend", relató.

Desde 1970 hubo muchos directores que buscaban adaptar la éxitosa novela al cine sin embargo los resultados nunca fueron los mejores, incluso algunos aseguran que para ese entonces la misma tecnología no permitía ofrecer algo apegado al libro, comparado con la nueva versión recien estrenada en cines que ha roto taquilas y de la cuál su director ya adelantó que prepara una seguda parte.

¿Dónde se rodó DUNE 1984?

A pesar de que Scott abandonó la producción, Dune si se grabó en México, muchas de las escenas del "Desierto de Arrakis" se grabaron en el campo de dunas de Samalayuca, cerca de Ciudad Juárez en el mismo lugar en el que Richard Lester también filmó "Conan El Destructor".

Por cierto, dato curioso es que en aquel entonces se necesitaron 1700 personas y 80 sets de rodaje construidos a lo largo de 16 estudios, algo también sumamente increíble es que debido a que no se veía "inhóspito", alrededor de 200 personas se la pasaron limpiando tres millas cuadradas retirando arbustos, piedras, entre otros objetos.

Finalmente, te compartimos otro dato curioso, la película de Denis pretendía retratar toda la novela pero para eso, tendría que tener una duración de ocho horas al menos, por lo que se redujo a dos, pero el resultado fue fatal ya que por ende hay muchas cosas que no se entienden y ahora la nueva versión de hecho será más larga que la de 1984 pero dividida en dos partes.

