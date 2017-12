Ricky y su pareja presumen su bronceado

Ricky y su novio bronceados

Con una fotografía en su cuenta de Instagram, Ricky Martin dejó ver que está teniendo días maravillosos y soleados junto a su pareja, Jwan Yosef en Puerto Rico.

En la instantánea se les ve tomando el sol, vistiendo unos diminutos bañadores y soportando los casi 30 grados que hacía en dicho país.

��☀️�� Una publicación compartida por Ricky (@ricky_martin) el Dic 24, 2017 at 1:28 PST

Por otra parte, el intérprete de 'Vente pa' acá' en una entrevista aseguró que la fama en ocasiones lo mantiene fuera de casa, alejado de su familia, entre viajes y conciertos; sin embargo, no cambiaría a su vida por nada.

"Una vez alguien me dijo: ' No quisiera estar en tus zapatos'. Y yo le respondí: 'Yo tampoco quisiera estar en los tuyos'...

Esto fue lo que sostuvo Ricky y afirmó que: 'La vida me ha dado tanto, al igual que la música. Me ha dado la oportunidad de viajar, de conocer a personas de diversas partes del mundo. Son esas largas pláticas que he tenido con gente sumamente interesante y que he conocido gracias a la música. Por ello es que a mi vida, no la cambio por nada'.

El famoso contraerá matrimonio con Jwan en 2018 y espera 'echar la casa por la ventana' en una fiesta de, al parecer, muchos días.