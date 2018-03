Ricky Martin y su novio se divierten en concierto de Depeche Mode

Ricky Martin y Jwan Yosef disfrutaron de uno de los cuatro conciertos que ofreció la banda Depeche Mode en el Hollywood Bowl de California, como parte de su gira “Global Spirit Tour”. La romántica pareja se mostró muy animada durante su velada, en donde no perdieron la oportunidad de cantar el tema “It’s no good”. https://www.youtube.com/watch?v=nAqZvaJ3Sxs En otros videos compartidos en YouTube por la cuenta “Loucos Por Ricky Martin / RM Elite Brasil”, vemos a Ricky con una bebida en la mano mientras que Jwan no paraba de corear las canciones de la banda británica. https://www.youtube.com/watch?v=IzAKWi17pBw https://www.youtube.com/watch?v=xUUBSb07w3I De esta forma la famosa pareja de artistas se da un respiro de sus preparativos para celebrar su enlace matrimonial, y gritan su amor a los cuatro vientos.

