Ricky Martin y Wisín & Yandel encienden las redes con 'Fiebre'

El cantante Ricky Martin tiene a sus seguidores contentos, ya que hace unas horas presentó por las redes sociales el vídeo de su nuevo sencillo, 'Fiebre'.

La canción y el material visual está hecha en colaboración con los reguetoneros, Wisín y Yandel.

Esta transmisión se dio tras el cierre de 'Emirates Airlines Dubai Jazz Festival en donde el intérprete de 'Living la vida loca' se presentó por primera vez.

Fue el pasado mes cuando Ricky y sus colegas también puertorriqueños grabaron el vídeo durante dos días en Puerto Vallarta, México, bajo la dirección y producción del Director Creativo de Elastic People, Carlos Pérez.

Esta canción que llega después de su éxito con Maluma, 'Vente pa' acá', tiene ritmo caribeño y fusiona diferentes géneros.

Cabe mencionar que con esto igual se confirman el regreso a los escenarios de Wisín y Yandel.

Por otra parte, Martin se encuentra preparándose para regresar a Las Vegas y presentar su residencia 'All in' en Park Theatre at Montecarlo Hotel & Casino, durante los meses de marzo y junio.

¡Así fue la grabación de los cantantes!

Ricky Martín, arribó a San Sebastián del Oeste, Jalisco, para grabar su próximo vídeo clip, cuyo primer sencillo lleva por nombre "Fiebre".

Martín llegó a las instalaciones de Aerotron acompañado de una gran producción para dar inicio a las grabaciones de su vídeo clip.

Desde el hermoso Puerto Vallarta Jalisco publicó una imagen donde se le ve relajado descansando.

A dormir. Una publicación compartida por Ricky (@ricky_martin) el Ene 23, 2018 at 11:57 PST

Los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, aquí algunos le compartimos algunos:

josemanuelhernandezleyva Saludos Ricky cuando regresas a ciudad del carmen Campeche

morakattia Tiene una tristeza en sus ojos, pero igual me encanta

galvez1940 Tu carita de hermoso y cuando visitarás a Chile

'Prácticamente empezaré este año aquí en México. Estaré visitando Puerto Vallarta donde voy a filmar mi próximo video y esa maravillosa tierra la tiene que ver todo mundo'

Ricky compartió varias fotografías en su cuenta de Instagram, en una de ellas se le ve posando sin camisa y recostado en un sofá, provocando miles de likes y comentarios por parte de su fans.

En otra de sus imágenes se le ve acompañado de Wisin y Yandel donde los 3 lucen vestidos de negro frente a un escenario muy al estilo Jalisco.

En youtube compartieron un video desde Puerto Vallarta mientras grababan su video Clip "fiebre", donde se les escucha muy contentos y divertidos. Ricky, Wisin y Yandel y saludan a todos sus fans.

Wisin y Yandel por su parte hicieron transmisiones en vivo desde Vallarta saludando a sus amigos y seguidores. Durante las transmisiones estuvieron presentando a todo su equipo de producción.