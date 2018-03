Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Ricky Martin y Jwan Yosef ya tienen fecha para su boda. Luego de muchas cosas que han pasado en su camino al altar, ¡por fin! Ricky Martin decide cuando dejará de ser soltero. Mucho se dijo que a causa de las medidas del presidente estadounidense Donald Trump, esta boda no llegaría a realizarse al menos no en Estados Unidos. Sin embargo nada detiene a esta pareja.

Ricky Martin y Jwan Yosef‬ ya tienen fecha para su boda

“No sé cuándo será, probablemente en primavera del próximo año”, dijo el cantante. “Sí quiero casarme y quiero hacer un reventón, si me caso seré ruidoso, haremos una gran fiesta de tres días, les haré saber cuándo y cómo. Estamos bien y felices, que es, supongo, lo que les interesa saber”.

“Necesitamos comida, medicina, agua, en este momento se necesita eso”, explicó. “La montaña de Puerto Rico tiene sed, todos los ríos están contaminados, el caos luego del huracán ha sido peor, el número de muertes ha crecido después de dos o tres semanas, porque vienen las bacterias, los virus”.

“Fue un honor trabajar en este rodaje con Penélope Cruz, Édgar Ramírez, Darren Criss, gente que amo y respeto. No puedo esperar para que la vean, vamos a tocar grandes temas”, dijo Martin, quien está a punto de grabar un nuevo disco.

