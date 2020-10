Ricky Martin tuvo su “Primera Vez” a los 15 años y así fue su experiencia

A través de la plataforma Amazon Prime Video se estrenó la serie “Subete a mi moto”, en donde se narra la vida de los integrantes de Menudo, incluyendo al galardonado Ricky Martin, siendo uno de los integrantes más importantes de dicha banda.

Al iniciar su carrera desde muy temprana edad este cantante fue un sex symbol para todo el mundo, sobre todo después de volverse mayor de edad, pues sus fans, quienes crecieron junto a él, lo veían como un hombre guapo, talentoso y que toda chica quisiera tener en la intimidad.

Con propósito del estreno de la serie en Amazon, el cantante platico con la revista Mail On Sunday, en donde contó como fue su primera vez en las relaciones sexuales, algo que no fue como lo esperaba, y que relato como algo no muy placentero.

Según este famoso, fue con una chica muy linda y sexy en Argentina, cuando tenía entre 14 y 15 años, sin embargo, aunque atesora ese momento como uno muy importante, no fue la gran cosa.

"Para ser sincero, debutar de tan pequeño no fue gran cosa(...)Me dije '¿Esto es?'. Con los años tuve que buscarle el gustito"

Ricky Martin y sus experiencias sexuales

Evidentemente con el paso de los años causó un fuerte shock emocional a todas sus fans, pues reveló que sus preferencias sexuales eran diferentes a las que todos pensaban, sin embargo, eso no hizo que dejara de ser considerado un sex symbol, pero si que se entendiera la razón por la cual, tal vez, no disfrutó de aquella primera vez.

Actualmente el intérprete de Living La Vida Loca tiene una de las carreras artísticas más consolidadas, siendo uno de los cantantes más importantes que hay a nivel mundial.

De hecho, a través de su cuenta oficial de Instagram, el puertoriqueño cuenta con más de 14 millones de seguidores, quienes siempre están al pendiente de sus proyectos.

¿Te gusta la música de Ricky Martin?, ¿Consideras que fue un sex symbol de su época?, platícanos tus respuestas en los comentarios.