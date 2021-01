Ricky Martín se pone EN CONTRA de Trump con este fuerte mensaje

Ricky Martin es un cantante y actor puertorriqueño nacionalizado posteriormente español, que inició su carrera musical a mediados de la década de los 80's, como vocalista del grupo juvenil Menudo y que a partir de 1991 se estableció como solista.

Ahora el famoso cantante ha causado furor en las redes sociales ya que ha compartido un mensaje en el que muestra una postura en contra del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El fuerte mensaje de Rincky Martin a Donald Trump

Fue a través de sus cuenta oficial de Twitter que Ricky Martin ha retuiteado un mensaje que ha alarmado a sus seguidores ya que el mensaje dice: Trump must be removed from office. Pass it on / Trump debe ser destituido de su cargo. Pásalo.

El mensaje que ha compartido originalmente por la organización de derechos civiles LGBTQ más grande de Estados Unidos, ha dividido las opiniones de los fans del cantante, pues algunos consideran que está apoyando a Joe Biden, candidato electo de los Estados Unidos y que es catalogado de pedófilo.

Hasta el momento el retuit que realizó el guapo cantante boricua ha logrado 280 reacciones y varios comentarios entre los que resaltan os siguientes: Pero cómo? No estabas en la lucha contra el tráfico infantil?; que decepción con este cantante...; No me parece correcto retuitear ese mensaje. No se debe censurar a nadie por su manera de pensar; Pensé que luchabas por lo niños... no que estabas a favor de su tráfico; entre muchos otros.

En sus últimos días en la Casa Blanca, Donald Trump sigue siendo el centro de la atención y diversas personalidades del mundo artístico han pedido su salida inmediata, a esta lista se ha unido el cantante Ricky Martin.

Cabe destacar que por su parte, Demi Lovato expresó el mismo sentir en sus redes sociales, compartiendo el número del Congreso de Estados Unidos y pidiendo a sus seguidores que llamen a exigir que saquen a Donald Trump de su cargo.

