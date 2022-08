¿Ricky Martin se operó? Nuevo aspecto causa controversia entre sus fans

El astro boricua reaparece en redes sociales y deja a todo mundo con la boca abierta.

Ricky Martin se convirtió en tema de conversación en las redes sociales y no precisamente por tener problemas legales con sus familiares, sino por celebrar el éxito que ha tenido su reciente colaboración musical con Reik. No obstante, el festejo se vio opacado por la controversia que generó su rostro, la cual desató nuevamente rumores de “un arreglito”.

A través de sus historias de Instagram, el cantante puertorriqueño dio a conocer que ‘A Veces Bien y A Veces Mal’ alcanzó la primera posición en Latin Airplay y Latin Pop Airplay de Billboard en Estados Unidos. Desde la comodidad de su casa, él agradeció todo el apoyo que le han dado el tema en las plataformas digitales e invitó a seguir reproduciendola.

Sin embargo, es posible notar que el rostro del cantante luce diferente, lo cual despierta rumores de un “arreglito estético” pero hay quienes culpan al filtro. Dicho detalle no pasó desapercibido y poco a poco se ha viralizado por todas las redes sociales, además de que poco a poco comienza a figurar entre las principales noticias de la farándula internacional.

Ricky Martin, en controversia por su rostro

El cantante tuvo que recurrir a Instagram en octubre del año pasado para desmentir los rumores sobre cirugías estéticas en el rostro.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el rostro del cantante genera controversia entre sus fans. Recordemos que en octubre del 2021 desató rumores de una cirugía plástica facial y abuso del botox tras lucir hinchado de la cara en una entrevista con Telemundo.

Ante tal escándalo, Ricky Martin rompió el silencio y desmintió haberse sometido a una cirugía estética en el rostro: “Si me pongo botox, si me pongo filter se los hubiese dicho porque yo no tengo nada que esconder… Lo que hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas; vino una reacción rara a mi piel, donde simplemente me inflamé”.

¿Cómo se hizo famoso Ricky Martin?

El astro boricua saltó a la fama tras formar parte del grupo Menudo.

La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que Ricky Martin inició su carrera artística desde muy temprana edad pero fue hasta 1984 que saltó a la fama al integrarse al grupo Menudo. Hoy en día, él es un destacado cantante de la música pop en Latinoamérica.

Fotografías: Redes Sociales