Ricky Martin sale impune, pero Osvaldo Ríos no tuvo la misma suerte

Los escándalos de famosas celebridades están con todo en los últimos meses, uno de los más mediáticos fue el de Ricky Martin que fue acusado por su sobrino por violentarlo y acosarlo después que terminaron su relación de meses.

Pero ¿esto qué tiene que ver con Osvaldo Ríos? Pues que hay rumores que indican que el sobrino del cantante puertoriqueño quitó la demanda en contra de su tío por una suntuosa cantidad de dinero y el ex participante de La Casa de los Famosos 2 no tuvo la misma suerte por no tener tantas influencias y poder adquisitivo.

¿Qué problema legal tenía el también puertorriqueño Osvaldo Ríos? Fue demandado por su pareja por qué ejercía violencia sobre ella en el 2004 y salió perdedor porque las pruebas fueron contundentes.

Recuerda cuál fue el veredicto que le dio el juez

Osvaldo Ríos llorando al recordad que fue a la cárcel.

El caso de Osvaldo Ríos salió a la luz ya que recientemente recordó todo lo que pasó en ese tiempo y cuál fue la sentencia que el juez le dio. Él reveló que fue a parar a la cárcel por 117 días, es decir, un total de un poco más de tres meses y medio.

Asimismo, mientras estuvo en La Casa de los Famosos 2 dijo que esto fue una de las peores vivencias que ha tenido a lo largo de su vida. Y algunos comentaron lo diferente que fue el caso de Ricky Martín.

¿Cuándo salió Osvaldo Ríos de La Casa de los Famosos 2?

Osvaldo Ríos ya salió del reality show.

Como te contamos en La Verdad Noticias, Osvaldo Ríos salió del popular programa La Casa de Los Famosos 2 el pasado viernes 27 de junio.

Aunque esta salida fue algo polémica ya que algunos de sus seguidores e incluso su hijo aseguran que se trata de un fraude por parte del reality show próximo a terminar.

