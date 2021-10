Ricky Martin rompe el silencio sobre las cirugías en su rostro

Ricky Martin ha sido tema de conversación en las redes sociales debido a los rumores de cirugías plásticas en su rostro, los cuales surgieron luego de que él y Enrique Iglesias otorgaran una entrevista a la cadena Telemundo para hablar a detalle de su nuevo tour por Estados Unidos.

Al ver que la situación se salió de control, el cantante puertorriqueño recurrió a su perfil de Instagram para compartir una serie de videos, en donde desmiente que su rostro haya sufrido un cambio drástico, además de explicar lo que realmente paso el día de la entrevista.

El nuevo rostro del cantante causó sorpresa entre sus millones de fanáticos.

“Estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados, preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara y yo no me he hecho nada en la cara, te lo juro”, declaró Ricky Martin, confirmando así el comunicado emitido por su equipo de trabajo, en el cual se niega que se haya operado el rostro.

Todo es culpa de un suero multivitamínico

Tras enseñar ante la cámara que su aspecto había vuelto a la normalidad, el intérprete de ‘Livin' la Vida Loca’ mencionó que él siempre ha sido sincero con sus fanáticos y que lo que pasó ese día es que su rostro tuvo una reacción a un suero multivitamínico que consumió.

“Si me pongo botox, si me pongo filter se los hubiese dicho porque yo no tengo nada que esconder. Pero ese día, el día de las entrevistas, lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas. Y yo creo que ahí vino una reacción rara a mi piel, donde simplemente me inflamé”, añadió Enrique Martín Morales, nombre real del artista.

Por último, el cantante, quien por esta situación fue comparado por Horacio Villalobos con ‘Fabiruchis’, aseguró que no canceló la entrevista porque es una persona profesional: “No quise cancelar las entrevistas. Con todo y esa inflamación lo hubiese hecho para que no tuviese yo hoy que estar haciendo este video, pero está todo bien”.

Edad de Ricky Martin

El puertorriqueño ha formado una hermosa familia al lado de su esposo, el pintor Jwan Yosef.

Ricky Martin tiene 49 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el hoy esposo del pintor Jwan Yosef nació el 24 de diciembre de 1971 en San Juan, Puerto Rico. Hoy en día y tras 37 años de carrera artística goza de gran éxito a nivel latinoamericano.

