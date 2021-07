Ricky Martin revela que no le ofrecen trabajos como actor por que es gay

Ricky Martin confesó que está muy decepcionado con la industria del entretenimiento pues asegura que no le ofrecen trabajo como actor por que es gay.

Fue en una entrevista con la revista People en la que lamentó la falta de trabajo que ha tenido en el mundo de la actuación y es que a pesar de que en los últimos años se ha consolidado como un gran cantante lo cierto es que Ricky comenzó en el mundo del espectáculo como actor cuando apenas tenía 6 años, además logró una gran carrera en esta ámbito antes de revelar que era gay.

Ricky Martin tiene una gran carrera como actor

El cantante confesó que le gustaría seguir actuando

El cantante Ricky logró una gran trayectoria participando en novelas, teatro, series de televisión y películas, entre ellas General Hospital, Les Miserables y Evita (en Broadway) y por supuesto la serie The Assassination of Gianni Versace, con la cual incluso logró una nominación al Emmy.

Cualquiera pensaría que con este curriculum al cantante le ofrecerían papeles cada vez de mayor prestigio, sin embargo él esperó y esperó sin que ninguna oferta le haya llegado aún presuntamente por ser gay.

"Amo actuar. Estoy esperando esos guiones, esos geniales guiones. Puedo interpretar al gay, al heterosexual, puedo interpretar a un asesino en serie. Puedo ser un latino, pero también puedo ser europeo. Estoy listo. Solo dámelo, hombre. Dámelo” indicó el cantante para la revista.

La discriminación que ha sufrido por ser gay

Él ha participado en novelas, series y películas

El intérprete también reveló que hace cuatro años un ejecutivo de una disquera le dijo que vendería más discos si no hubiera “salido del closet”, algo que como era de esperarse afectó al cantante.

“Eso fue algo que realmente me afectó. Y yo pensaba '¿Realmente estoy lidiando con esto? ¿No están tocando mi música en este país porque soy gay? ¿Esto realmente está sucediendo?'. Estamos hablando de hace cuatro años. Este ejecutivo ya no trabaja para la disquera, lo despidieron. Pero lo sentí. Me golpeó duro” confesó el cantante.

Ricky reveló que seguirá esperando alguna oferta en el mundo de la actuación, pero también confesó que se sentirá decepcionado si la oferta no le llega solo porque él es gay.

"No sé si no conseguiré más papeles porque soy gay, pero si ese es el caso, es realmente triste. Voy a seguir trabajando hasta que la vida sea diferente”, finalizó el cantante y también actor.

¿Cuál es la pareja actual de Ricky Martin?

El cantante lleva tres años de matrimonio con Jwan Yosef

La pareja actual de Ricky Martin es el pintor sueco Jwan Yosef, con quien lleva 3 años de matrimonio y dos años de noviazgo. La pareja actualmente comparten la crianza de sus cuatro hijos, los mayores son los gemelos Valentino y Matteo quienes nacieron en agosto del 2008. Lucía nacida en 2008 y finalmente Renn quien nació en octubre de 2019.

