Ricky Martin revela lo difícil que se le ha hecho la paternidad

El puertorriqueño Ricky Martin abrió su corazón durante una entrevista y reveló algo que muy pocos imaginaban, el ser padre ha sido muy difícil para él. De acuerdo con el cantante, la paternidad es algo muy complicado y aún más, si tienes cuatro hijos que desean conocer el mundo y vivir nuevas cosas desde muy pequeños.

Ricky Martin es padre de cuatro hermosos hijos: los gemelos Matteo y Valentino, Lucía y Renn; estos dos últimos los tuvo junto a su actual esposo Jwan Yosef. Sin embargo, el boricua ha admitido que le ha sido difícil poder criar y educar correctamente a sus hijos porque el mundo ya no es como antes, por lo menos no como cuando él era niño.

Y es que Ricky desea inculcarle los mejores valores y educación a sus cuatro pequeños por igual, pero al estar tan expuestos a redes sociales, internet y al ojo público, el cantante teme que no pueda formar a sus hijos como le gustaría. No obstante, Ricky Martin ha dicho que no baja a guardia ante esto, y siempre trata de darles la mejor crianza para que ellos sean unas personas de bien para el resto de la sociedad.

Los hijos de Ricky Martin serán youtubers

El cantante de Puerto Rico confesó también que sus gemelos Matteo y Valentino de 11 años desean convertirse pronto en youtubers, puesto que el medio artístico es algo que les apasiona desde que eran aún más pequeños.

Ante esto, Ricky Martin ha dicho que aunque sí ha llegado a sentir temor, también lo ha hecho muy feliz porque sus hijos quieran seguir sus pasos; por lo cual, no dudará en apoyarlos para que cumplan sus sueños y siempre estará al pendiente de lo que hagan.

“Como padre es una responsabilidad grande porque además tengo unos hijos con una gran necesidad de hablar y de compartir cosas…”

“Ya me están pidiendo hasta abrir un canal de YouTube, para mí lo más importante es hacerlos fuertes", declaró Ricky Martin.

De este modo, el cantante de “Tiburones” confesó que ser padre hoy en día no es nada parecido a la época de su niñez, porque ahora los jóvenes tienen más información al alcance de su mano y más dudas, por lo cual las y los padres deben saber guiar a sus hijos de la mejor forma posible.

