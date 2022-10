Ricky Martin recuerda el día que salió del clóset: “No fue fácil para mí”

Ricky Martin recuerda cómo fue su salida del clóset.

Ricky Martin en medio de la polémica, recordó uno de los episodios más importantes en su vida, con motivo del “Día Nacional de Salir del Clóset” el cantante contó cómo fue enfrentar las críticas cuando reveló públicamente su homosexualidad.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que fue en marzo del 2010, cuando el cantante sorprendió al revelar sus preferencias sexuales, después de haber mantenido un romance con importantes celebridades.

Después de 12 años de haberse declarado gay, el cantante recordó el momento y aseguró que ha sido una de las mejores decisiones en su vida.

Ricky Martin recuerda las críticas, tras salir del clóset

Ricky Martin recuerda el momento en el que salió del closet

Por medio de su cuenta de Instagram, el cantante Ricky Martin quién en los últimos meses se ha visto involucrado en una demanda con su sobrino Dennis Sánchez, recordó las críticas y sentimientos que enfrentó cuando se declaró gay:

“Recuerdo cuando no me sentía listo. Recuerdo qué increíble se sintió cuando supe lo que era pero hacerlo fue el mejor sentimiento de todos. No fue fácil para mí y de seguro no es fácil para muchos de ustedes. Pero vale tanto la pena… tanto la pena” dijo.

De igual forma, el cantante aseguró que a pesar del odio que tuvo que enfrentar, el cuál lo hizo más fuerte, el amor fue más grande y mandó un mensaje a quienes no han podido decirle al mundo quienes son: “ “No estás solo, te amo”.

¿Cómo salió del closet Ricky Martin?

¿Cómo salió Ricky Martin del clóset?

Fue en marzo del 2010, cuando el cantante Ricky Martin hizo pública su orientación sexual, por medio de un mensaje en Twitter.

“Orgulloso de decir que soy un hombre homosexual afortunado” escribió en sus redes, generando gran impacto.

Ricky Martin fue la primera gran estrella látina en declararse abiertamente gay y actualmente el cantante está casado con Jwan Yosef y tiene 4 hijos.

