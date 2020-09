Ricky Martin preocupa a sus fans por mostrarse muy delgado en Instagram

Durante esta cuarentena por la actual pandemia del coronavirus, Ricky Martin ha estado muy activo en sus redes sociales y estos últimos días no ha sido la excepción debido a que compartió una nueva foto en su cuenta de Instagram para sus más de 14.6 millones de seguidores.

En la imagen a blanco y negro se puede observar a un Ricky Martin muy delgado realizar una postura de Yoga con el torso descubierto, mientras que en la parte de abajo portaba un pantalón deportivo holgado además de su respectivo cubrebocas.

Fans se preocupan por delgadez de Ricky Martin

La publicación ha logrado superar los 328 mil likes y en la sección de los comentarios que los internautas realizaban no se hicieron esperar aquellos mensajes que mostraban preocupación debido a que el cantante luce extremadamente delgado e incluso no faltó quien se preocupara por su aspecto físico y su salud.

Sin embargo y gracias a la descripción de la foto que dice “Depurando ando”, todo indica que Ricky Martín se está sometiendo a un tratamiento para desintoxicar su cuerpo, razón que explicaría el porqué luce una figura muy delgada.

No se puede negar que el intérprete de ‘Livin‌'‌ La Vida Loca’ se ha convertido en uno de los cantantes más queridos por el público en Latinoamérica, es por ello que no sorprende que todo lo relacionado a él cause revuelo en las redes sociales, sobretodo si se trata de su salud.

