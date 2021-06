Ricky Martin pierde fans en Instagram por presumirse al lado de su esposo

Hace un par de días, Ricky Martin protagonizó una sesión de fotos para una revista italiana al lado de su esposo, el pintor Jwan Yosef. Sin embargo, el cantante puertorriqueño no esperaba que algunos de sus fanáticos lo dejaran de seguir en sus redes sociales. Por tal motivo, decidió compartir un poderoso mensaje sobre la homofobia.

Sincero como siempre, el cantante aseguró que esta situación lo había dejado vulnerable: “Pausa... hoy quiero hablarles desde mi lado más vulnerable... Hace una semana, subí unas fotos junto a mi esposo para una edición especial de la revista @cap74024. Para ambos fue una experiencia maravillosa y una manera de celebrar nuestro orgullo”.

Asimismo, expresó su intranquilidad al darse cuenta de que las cosas no han cambiado y que la homofobia sigue latente en la sociedad, puesto que algunos de sus seguidores le dejaron comentarios despectivos al respecto de la relación que sostiene con el pintor Jwan Yosef.

Ricky Martin revela que perdió seguidores por mostrarse al lado de su esposo, el pintor Jwan Yosef.

El astro boricua lanzó un poderoso mensaje de aceptación en sus redes sociales.

Dejando en claro que no le importaba perder seguidores, el boricua aseguró que le preocupa los motivos que los orilló a tomar esa decisión: “Me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser”.

Por otro lado, aseguró que esta situación le motiva a seguir trabajando por el bienestar de la comunidad LGBT+: “Y ese miedo del que acabo de hablar, ya no me paraliza, por el contrario, me da mucha más fuerza y me empuja a seguir trabajando por el bienestar de millones de personas que sufren todos los días a causa de la falta de aceptación”.

Ricky Martin finalizó su poderoso mensaje compartido en su cuenta de Instagram invitando a sus seguidores a que no olviden que no están solos y que hay una gran comunidad listos para recibirlos y apoyarlos: “No es justo seguir perdiendo valiosas vidas por culpa de los prejuicios y la falta de educación”.

Ricky Martin y su esposo posan para revista italiana

El astro boricua y su esposo posaron juntos para la portada de la revista italiana Cap74024.

Hace unas semanas te dimos a conocer en La Verdad Noticias que el intérprete de ‘Pegate’ y su esposo Jwan Yosef habían sido elegidos para protagonizar la portada del mes de junio de la revista italiana CAP 74204. En dicha sesión, ambos artistas presumieron su amor ante el lente del fotógrafo inglés Matthew Brookes.

Otro detalle que llamó la atención de dicha sesión de fotos es que Ricky Martin presumió el sexy tatuaje que tiene en la pelvis, lo cual provocó que sus fieles fanáticas enloquecieran, pues no se puede negar que el astro boricua es uno de los cantantes más atractivos de la música latina.

¿Dejarías de seguir a tu artista favorito por su preferencia sexual? SI 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding> NO 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding>

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Fotografías: Redes Sociales