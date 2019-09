Ricky Martin pidió a católicos que apoyen el matrimonio LGBT

Durante estos días hemos visto el impacto que ha tenido la cumbre mundial de los premios nobel de la paz, en el caso del matrimonio igualitario en Yucatán, pudimos observar que Diego Luna fue el primero en abrir el debate sobre el tema de la no inclusión y la homofobia, seguido por Miguel Bosé, Gabriela Warkentin, Joy Huerta, entre otros. Sin embargo, el público yucateco esperaba que fuera Ricky Martin quien abogara por los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ Yucatán.

Y es que se sabe que gran parte de la culpa por la que no se aprueba el matrimonio LGBT es porque existe una gran comunidad de católicos, en ese sentido lanzó un mensaje a todos ellos para que sigan las enseñanzas de Dios.

“ya no tenemos paciencia, porque estamos en el 2019, y aquí no estamos pidiendo más derechos que nadie, simplemente no queremos menos derechos que nadie, queremos igualdad (…) si creemos en Dios, pues dios nos hace con amor a todos, y yo les pido a la comunidad LGBT que sean fuerte y que sean persistentes”, dijo el cantante.

Si bien Ricky Martin dio un par de opiniones al respecto durante su discurso en la cumbre, y durante su concierto, no fue sino en el programa de Martha Debayle, cuando hizo un llamado más directo a las autoridades, tanto locales, como nacionales, en poner importante atención en el tema, que ha dejado a Yucatán como un pueblo homofóbico.

“el matrimonio igualitario no es un problema, por favor, pasa la página, hay problemas más importantes, conseguimos la paz en el momento en que todos podemos ser libres, entonces yo no solamente le exijo a Yucatán, sino a México que nos pongamos las pilas”, concluyó el cantante, que siempre ha sido un referente de la lucha para los derechos de la comunidad LGBT

