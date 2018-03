Ricky Martin no encuentra a su hermano tras el huracán María

Please donate. Link in bio. #hurricanemaria youcaring.com/rickymartin

Una publicación compartida por Ricky (@ricky_martin) el 23 de Sep de 2017 a la(s) 12:53 PDT

“Estoy muy frustrado. No puedo ponerme en contacto con mi hermano todavía. No tenemos la menor idea de en dónde está. Estoy seguro de que no soy el único que está lidiando con algo así, con esta incertidumbre”.

"SOS, WE NEED WATER AND FOOD" Mi isla en crisis. Leo esto y se me rompe la vida pero unidos trabajamos fuertemente para volver a estar de pie. #PuertoRico needs your help. For info go to Link in Bio. Una publicación compartida por Ricky (@ricky_martin) el 25 de Sep de 2017 a la(s) 3:52 PDT "Necesito que nos dones aunque sea un dólar. Si me das un dólar te prometo va a llegar a donde tiene que llegar y va a ayudar muchísimo a la gente que en este momento lo necesita en mi tierra, Puerto Rico", expresó el intérprete en el video. El desastre natural ha provocado hasta el momento al menos 10 fallecidos y hay miles de incomunicados, así como daños millonarios. Con información de TvNotas

Además,aprovechó para solicitar ayuda a aquellos que tengan oportunidad de donar para los damnificados del