Ricky Martin lució en un show de la marca de Rihanna un calzado espectacular

El cantante puertorriqueño Ricky Martin lució espectacular con un calzado digno de su figura, pues, a sus 49 años de edad sigue levantando suspiros a su paso, y ahora lo ha hecho en un show de la marca de Rihanna, donde mostró un lado más atrevido que derrite a cualquiera, ¡tienes que ver las fotos!

En La Verdad Noticias te recordamos que el 28 de junio el cantante escribió en su cuenta de Instagram que su deseo más grande es que todos podamos sentirnos libres, respetados y aceptados, sin miedo a ser castigados o sufrir represalias por expresarse en libertad.

Anteriormente te contamos que hace poco Ricky subió la temperatura de Instagram con una confesión impactante; sin embargo, ahora te diremos todo sobre cómo impactó a sus fans en una de sus presentaciones más recientes.

Ricky Martin presumió botines de ensueño

Ricky. Foto: Instagram ricky_martin

Todo ocurrió durante la presentación de Savage X Fenty, la marca de Rihanna que presentó su tercera y nueva colección de ropa, pues, el cantante participó modelando algunas de piezas y lo hizo de forma extraordinaria.

En las fotos se le puede ver mostrando parte de con pantalones de cuero y jeans, incluso modeló con un enorme abrigo que se veía salido de Juegos de Tronos, y por supuesto llevó todo en color negro, pues, este artista ama ese color y se la ha visto en muchas ocasiones portandolo, así que esta vez no fue la excepción.

Por otro lado, llevó un botines en terminación charol de color negro que enloquecieron a su público, y es que, combinaron a la perfección con su atuendo, pues lo hicieron ver aún más sexy y estilizaron por completo su figura, y es que, parece que rebasaron lo 10 centimetros de altura.

¿Discriminan a Ricky Martin por el calzado?

Ricky. Foto: Instagram ricky_martin

Lamentablemente, el cantante puertoriqueño ha sido numerosamente discriminado por su orientación sexual, pues, como sabes es homosexual y vive en matrimonio con Jwan Yosef, con quien ha formado una hermosa familia con dos hijos.

Sin embargo, en muchas ocasiones se le ha señalado porque su vestimenta pareciera que es un poco “femenina”, aunque, debes saber que en este caso en particular los botines de tacón o tacones nacieron como un accesorio para hombres, así es, los zapatos altos pasaron a formar parte usual de la vestimenta para mujeres mucho tiempo después, ya que, fueron diseñados especialmente para los varones, así que, no es tan “femenino” como se pudiera pensar e independientemente de eso, recuerda que no se debe discriminar a las personas por la forma en que se visten , todos somos libres de expresarnos como nos nazca, y ese es el mensaje principal del puertoriqueño.

