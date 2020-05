Ricky Martin le responde a quienes lo critican por BESAR a su esposo

Hace un par de días se estrenó en Youtube el vídeo musical de “Antes de que se acabe el mundo”, tema que Residente escribió durante la cuarentena y que causó controversia en las redes sociales por mostrar en una de sus escenas a Ricky Martin dándole un beso en la boca a su esposo.

Posterior a su estreno Ricky Martin compartió la misma escena en su cuenta de Instagram para presumir el inmenso amor que siente hacia Jwan Josef, pero el cantante boricua no se esperaba que algunos de sus fanáticos se ofendieran con esta muestra de afecto y arremetieran en contra de él a través de la sección de comentarios.

Hasta ese entonces el intérprete de “Livin' La Vida Loca” no se había pronunciado al respecto pues es bien sabido que es una de las personas que le gusta mantenerse alejado de los escándalos, pero todo parece indicar que uno de los internautas que lo critican ha logrado colmar su paciencia.

Ricky Martin rompe el silencio ante la polémica

Residente, mejor conocido en el mundo de la música por haber sido vocalista de la agrupación Calle 13, fue uno de los primeros famosos en reaccionar a la publicación que el cantante de 48 años de edad realizó en Instagram para agradecerles el haber formado parte de este vídeo.

Varios de sus seguidores felicitaron a René Pérez, nombre real de Residente, por todo el éxito que ha tenido este nuevo sencillo pero uno de los internautas llamó la atención por criticar las preferencias sexuales del boricua y mencionar que debía pedir perdón por mostrar en el vídeo musical algunas acciones que están mal ante los ojos de Dios.

Dicho comentario provocó el enojo de Ricky Martin, quien no tardó en reaccionar ante la crítica respondiendo que él sabía que era algo difícil tener que perdonar a su Dios pero que no se preocupara pues todo estaba bien para él y que ya podía respirar con tranquilidad pues no le interesaba pelear por este tema.

Fotografías: Instagram