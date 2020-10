Ricky Martin es duramente criticado por un sacerdote ¿Qué pasó?

No cabe duda que haberse convertido en padre es lo más maravilloso que pudo sucederle a Ricky Martin, tanto que no se cansa de presumir la hermosa familia que ha formado en sus redes sociales, pues de manera constante comparte los momentos que pasa con sus hijos y su actual esposo.

Cabe destacar que Ricky Martin le debe esta felicidad a la maternidad subrogada, que aunque nunca lo ha escondido, tampoco se ha animado a revelar la identidad de las mujeres que le ayudaron a traer a sus hijos al mundo; sin embargo está tan agradecido con ellas que se aventuró a compararlas con la Virgen María.

Ricky Martín causó polémica con sus declaraciones sobre la virgen María.

Esto ocurrió hace ya algunos meses durante una entrevista que el cantante boricua realizó al periódico El País, en donde comparó el nacimiento de sus pequeños con el del mismo Jesucristo.

“Yo no alquilé un vientre, a mí me prestaron el vientre y varias veces, y tengo en un pedestal a estas grandes mujeres que me ayudaron a criar a mi familia. Como tengo en su pedestal a María, la Virgen, que prestó su vientre para que Jesús viniera al mundo“, declaró Ricky Martin.

Monseñor corrige declaraciones de Ricky Martin

Ricky Martín fue corregido por un sacerdote de Puerto Rico.

Cabe destacar que Ricky Martin habló en todo momento con respeto y admiración, puesto que sus declaraciones no pretendieron ofender a nadie; sin embargo, a la Iglesia no le gustaron para nada las palabras del cantante y a través de sus redes sociales un sacerdote se animó a contestarle.

“No suelo meterme con la farándula, pero los latinos tenemos un problema y es que aguantamos hasta que nos tocan a la madre”, escribió Monseñor Leonardo J. Rodríguez Jiménez, miembro de la parroquia María Madre de Misericordia en San Juan de Puerto Rico, refiriéndose a las declaraciones del intérprete de ‘Livin' La Vida Loca’.

Además aseguró que la comparación del boricua no tiene ningún valor, pues no es la misma historia: “María no prestó su vientre, porque los préstamos son por tiempo limitado; sino que entregó toda su vida por siempre. No prestó el vientre para darle a su hijo a un rico famoso para que lo criara en su palacio. Cuidó de él y lo acompañó en su crecimiento”.

Por último, el sacerdote desacreditó los tratamientos médicos actuales que las parejas usan para convertirse en padres, pues asegura que le quitan dignidad a los hijos y son caprichosos al servir a la voluntad del hombre.

Fotografías: Instagram