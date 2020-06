Ricky Martin causa FUROR al presentar a su papá en las redes ¿Se parecen?

El gran cantante puertorriqueño Ricky Martin no se quedó atrás para presumir a su papá en los festejos del Día Del Padre y ha publicado una serie de imágenes de momentos especiales junto a don Enrique Martin Negroni.

Fue el pasado domingo 21 de junio que por medio de Instagram, que Ricky Martin compartió unas imágenes nunca antes vistas de su papá, Enrique Martin Negroni, con las que causó furor en las redes sociales.

Las fotos del padre de Ricky Martin

Tal parece que el cantante boricua ha rendido un homenaje a la gran relación que tienen y el apoyo que le ha brindado durante su vida, es por eso que el cantante de Tiburones compartió como pocas veces una serie de retratos en blanco y negro donde se puede ver a su progenitor ejerciendo su rol de abnegado padre y abuelo junto a unas emotivas palabras.

“El mejor papá del mundo. Don Enrique Martin Negroni. ¡Te amo papá!”.

En la serie de imágenes Ricky Martin mostró a sus admiradores algunas imágenes que ya había compartido anteriormente y algunas otras totalmente inéditas, como en la primera fotografía estrenada, se capturó a su papá muy sonriente mientras daba el biberón al menor de sus nietos, Renn.

Mientras que en la segunda, don Enrique aparece mirando enternecida y felizmente al pequeño mientras Ricky posa a la cámara. En esta imagen queda evidenciado nuevamente el gran parecido físico que tienen padre e hijo.

Su publicación sumó casi 200 mil me gusta y diversos comentarios, algunos de ellos fueron: "Que hermosos papas feliz día a los dos te quiero mi kiki", "abrazos a los 2. Lo que se hereda no es robado.de tal palo tal astilla", "Happy Father’s Day brother".

Cabe destacar que no hace mucho Ricky Martin en una entrevista a la agencia de noticias EFE, el galardonado artista describió cómo era su papá y no pudo dejar de desvivirse en halagos hacia él: ¡Ay mi papá, como lo extraño! Mi papá no tiene enemigos, es maravilloso, Él es leo, el signo zodiacal y cuando entra a un sitio el llega seguro, con su melena. Es algo que he tomado de él, también su amor a la vida”.