Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Ricky Martin cambia su boda por culpa de Donald Trump. Al parecer el presidente estadounidense Donald Trump continúa metiéndose en los planes de muchos. Ahora quienes están sufriendo las consecuencias de sus decisiones son Ricky Martin y Jwan Yosef. Pues algo interrumpiría la boda de esta pareja.

"Ahora mismo estamos lidiando con las invitaciones y todo. También tenemos que lidiar con el hecho de que la gran mayoría de la familia de mi prometido es de Siria. Así que posiblemente no podrán venir a este país. Podríamos realizarlo en Estocolmo o España", contó el artista a medios internacionales.

No hay obstáculos

“Va a ser maravilloso. Y la gente hablará de la boda mucho tiempo después. Somos una familia moderna y creo que la gente debe verlo, para normalizar la belleza de nuestro núcleo familiar. Esa es la razón por la que quiero que sea público y por la que compartiré ese momento con el mundo”

El boricua Ricky Martin cambia su boda por culpa de Donald Trump ya que el mandatario prohibió la entrada de visitantes sirios a partir del próximo 18 de octubre. Y ante esta decisión la mayoría de los familiares de Jwan Yosef no podrían entrar a Estados Unidos para la boda. Misma que desde un inicio se llevaría a cabo en Miami. Ante esta situaciones Ricky Martin y Jwan Yosef pospondrían la fecha del enlace y el lugar.Aún con las medidas drásticas de Donald Trump en contra de la comunidad Siria, no hay obstáculos para esta boda. Así lo dejó claro el boricua Ricky Martin al decir que su boda será maravillosa.Por el momento y con todo lo que ha sucedio, especialmente en Puerto Rico. Ricky Martin y Jwan Yosef no han revelado la fecha de la boda. Pues en estos momentos Ricky Martin esta enfocado en ayudar a los afectados por el huracán María junto con artistas como Chayanne y Luis Fonsi.