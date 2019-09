Ricky Martin SIN PLAYERA ¿Anuncia nuevo proyecto musical? (FOTO)

Ricky Martin SIN PLAYERA ¿Anuncia nueva proyecto musical? (FOTO)

Ricky Martin es de los cantantes más reconocidos a nivel mundial que gracias a su talento musical y altruismo ha logrado posicionarse como uno de los favoritos de la música.

A sus 47 años Ricky Martin parece no acabarse los buenos tiempos y es que siempre luce totalmente radiante como en su juventud y eso a pesar de su apretada agenda de compromisos como celebridad de los escenarios.

Recientemente el boricua publicó una imagen que está haciendo arder el Instagram, ya que como nunca posa muy sensual con una toalla sobre un coche negro antiguo y en donde solo porta unos pantalones holgados que últimamente están en el último grito de la moda.

Ricky Martin SIN PLAYERA ¿Anuncia nueva proyecto musical? (FOTO)

Muchos usuarios aseguran que Ricky Martin desde que unió su vida al atractivo artista Jwan Yosef, su vida parece haber cambiado rotundamente, ya que siempre se le mucho más carismático y feliz como nunca, tanto que todas sus imágenes son prueba de ello.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

La fotografía ha alcanzado más de cuatrocientos mil reacciones que han enloquecido a sus fans que han levantado la sospecha de lo nuevo que se trae entre manos en atractivo puertorriqueño, ya que en la imagen colocó un mensaje que dice: “Great things are coming! Awesome shoot with @rob_hoffman 6/18/19 /Grandes cosas están llegando. Impresionante sesión con @rob_hoffman 6/18/19.”.

Ricky Martin SIN PLAYERA ¿Anuncia nueva proyecto musical? (FOTO)

Hasta el momento Ricky Martin no ha dado más detales de lo que se trata, pero mientras ha presumido que tiene bien trabajado los bíceps, que le van bien con los tatuajes en los brazos le dan un toque masculino enloquecedor.

TE PUEDE INTERESAR: Ricky Martin pidió a católicos que apoyen el matrimonio LGBT

¿PROBLEMAS EN ZACATECAS?

¿PROBLEMAS EN ZACATECAS?

Hay que recordar que lamentablemente Ricky Martin enfrenta una segunda cancelación de su concierto en el Multiforo de Zacatecas, por lo que para no poner en riesgo su reputación, el equipo de Ricky Martin, alzó la voz y argumentó que no participaría porque no cumplieron con el contrato del que ya habían llegado a un acuerdo.