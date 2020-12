Ricky Martin ¿Quién es la MADRE de sus lindos hijos ¡Te sorprenderá!

Ricky Martin es uno de los cantantes más cotizados de la música latina y no es para menos, pues a través de los años ha construido una carrera musical que le ha permitido resaltar internacionalmente y gozar de una bella familia.

Hay que destacar que actualmente el cantante puertoriqueño goza de gran felicidad junto a sus hijos y su pareja Jwan Yosef, aunque el misterio sobre la identidad de la madre de los pequeños sigue siendo un misterio.

Recientemente crece la teoría sobre una mujer que ha estado cerca en la vida del cantante y que probablemente sea la madre de los hijos de la estrella de la música, aunque solo es calidad de rumor por las siguientes razones.

Su recordamos Matteo, Valentino, Lucía y Renn Martin son los hijos del cantante, a quienes no ha dudado en presumir en las redes sociales, aunque mantiene en secreto quién es la madre de los pequeños, unas las fotografías podrían haber revelado la verdad sobre ella.

Hijos de Ricky Martin

En alguna ocasión, el cantante boricua declaró que nunca alquiló un vientre para traer al mundo a sus hijos, así lo detalló: Yo no alquilé un vientre. Esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por él. Le daría la vida a la mujer que me ayudó a traer a mis hijos al mundo.

¿Quién es la posible madre de los hijos de Ricky Martin?

No hace muchos debido a las fotografías que ha compartido el cantante a través de sus redes sociales se ha comparado el gran parecido que tiene Eglantina Zingg con los pequeños, sobre todo con su hija Lucía.

Indagando más en el asunto resaltamos que Eglantina es una gran amiga del cantante y a sus 38 años posee una gran belleza, que han comparado con la hija del cantante. Además, recientemente compartió una foto junto a Ricky Martin.

Cabe destacar que debiido a su gran amistad y complicidad juntos, se ha especulado que podría ser la venezolana quien sea la mujer que trajo al mundo a los hijos del cantante; aunque hasta el momento no han dado declaraciones al respecto.

