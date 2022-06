Ricky Martin ¿Quién es el hijo que es igualito a él de pequeño?

Ricky Martin ¿Quién es el hijo que es igualito a el de pequeño?

Ricky Martin es un cantante que está causando furor en las redes sociales y es que todo parece indicar que volvió a nacer en uno de sus hijos, pues el pequeño Renn se parece muchísimo al cantante que el pasado domingo celebró el Día del padre con sus cuatro hijos y con su esposo, el artista de origen sirio Jwan Yosef.

Hay que destacar que fue su esposo Jwan quien compartió en su cuenta de Instagram una foto con Renn, quien luce una larga melena despeinada y a quien sostiene en brazos, pero sobre todo eso sorprende con el parecido a su otro padre, Ricky Martin.

Por lo que se puede ver en la publicación, el talentoso Ricky Martin no resistió y comentó: "Mi vida", junto a un emoticon con ojos encorazonados. Y no es para menos, pues el cuarto hijo de la pareja tiene un impresionante parecido con el intérprete de "La mordidita", y sus seguidores no lo dejaron pasar.

Ricky Martin y el enorme parecido con su hijo Renm

Como era de esperarse en los comentarios se hace énfasis del enorme paracido de Ricky Martin con su hijo Renm: "Volviste a nacer con Reen y uno de tus hijos más grandes". "@ricky_martin idéntico a ti cuando eras un niño". "¡@ricky_martin es igual a vos!", entre otros.

Hay que destacar que el puertorriqueño compartió una foto de sus inicios artísticos, cuando tenía 12 años y ensayaba una coreografía y que luce muy parecida a la imagen de su hijo Renm.

Si recordamos el apuesto Ricky Martin tiene dos hijos gemelos, Valentino y Matteo, nacidos en 2008 mediante gestación subrogada. Tras su matrimonio con Yosef, la pareja informó que el 31 de diciembre de 2018 nació su hija Lucía, y el 29 de octubre de 2019 su hijo Renn.

La familia de Ricky Martin

Familia de Ricky Martin

Si destacamos, en enero de 2018 Ricky Martin anunció que se había casado con su novio, el pintor sirio de nacionalidad sueca Jwan Yosef, con quien mantenía una relación desde 2016. Martin dio a conocer la noticia en declaraciones al noticiero "E! News", del canal estadounidense E! Entertainment Television.

"Soy un esposo, pero vamos a hacer una gran fiesta en un par de meses. Ya les dejaré saber".

Eso fue lo que señaló entonces el cantante boricua. El famoso arista detalló que se llevaron a cabo todos lo procesos necesarios, incluida la firma todos los documentos que permitieron formalizar el matrimonio.

Cabe destacar que la pareja, que comenzó a salir en 2016, había anunciado su compromiso en el programa de la comediante Ellen DeGeneres. Por aquellos días, la pareja dio de qué hablar tras mostró su hogar a una revista especializada en arquitectura en un reportaje en el que aparecieron junto a Valentino y Matteo, los hijos de Ricky Martin.

