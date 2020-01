Ricky Gervais sorprende con bromas sobre Jeffrey Epstein e ISIS

Como muchos esperaban, el gracioso británico no dio ningún golpe con sus bromas sobre el pedófilo Jeffrey Epstein, la deshonrada actriz Felicity Huffman y una broma impactante sobre ISIS. Ricky Gervais entregó otro monólogo más arriesgado de los Globos de Oro

Comenzó su discurso diciendo: "Kevin Hart fue despedido de los Oscar por algunos tweets ofensivos. Por suerte para mí, Hollywood Foreign Press apenas puede hablar inglés, así que obtuve este concierto".

Ricky Gervais trajo su clásico y ácido sentido del humor

Ricky continuó: "Todos ustedes se ven encantadores, todos arreglados. Vinieron aquí en sus limusinas ... Vine aquí en una limusina y la placa fue hecha por Felicity Huffman". Luego bromeó: "Fue un gran año para las películas de pedófilos, Surviving R. Kelly ... Two Popes".

Cada broma se encontró con una mezcla de risas, pausas incómodas y varias caras de puro shock. En un momento, Ricky bromeó: "A nadie le importan las películas, ya nadie va al cine, nadie ve televisión en la red. Todos están viendo Netflix. Este programa debería ser solo yo saliendo, tú ganas todo, Netflix, buenas noches".

Posteriormente dijo: "No, lo alargamos tres horas para que puedas ver Afterlife en vez de ver este programa. Es un programa sobre un hombre que quiere suicidarse porque su esposa muere de cáncer y aún es más divertido que esto. OK alerta de spoiler, la segunda temporada está en camino, así que al final obviamente no se suicidó como Jeffrey Epstein".

Más peligroso que una bomba nuclear

Cuando la sala hizo una fuerte reacción audible, continuó: "Cállate. Sé que es tu amigo, pero no me importa que tengas que hacer tu propio camino aquí, tu propio avión, ¿no? Pero en serio, la mayoría las películas son horribles, perezosas ".

Otro comentario dice: "En esta sala se encuentran algunos de los ejecutivos de televisión y cine más importantes del mundo, y todos están aterrorizados de Ronan Farrow, él viene por ti".

Él continuó: "Si ganas, sube, acepta tu pequeño premio, agradece a tu agente y a tu Dios y vete a la mierda". Ricky Gervais también se burló de que Martin Scorsese era demasiado bajo para subirse a una montaña rusa y se burló de la afición de Leonardo DiCaprio por salir con mujeres de poco más de veinte años.

La lujosa ceremonia de entrega de premios es el primer gran evento en el calendario de Hollywood y se cree que influye en el resultado de los premios de la Academia, ya que la votación para la nominación al Oscar se cierra pocos días después de los Golden Globes, y las victorias de los participantes influirán mucho en la decisión de los ganadores de los oscar.

