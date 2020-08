Rick y Morty: Esta es la verdadera razón por la que Rick odia a Jerry

En la exitosa serie animada Rick y Morty, puede que no haya más seres humanos irrespetados en el planeta que Jerry Smith. Mientras su hijo Morty se embarca en locas aventuras intergalácticas e interdimensionales con el suegro de Jerry, el súper genio alcohólico Rick Sánchez, Jerry siempre parece terminar recibiendo lo peor.

En cuanto a Rick, es obvio que Jerry le parece insoportable, ya que es incapaz de pronunciar su nombre sin que éste muestre su desprecio; es propenso a criticar espontáneamente al pobre tipo en un lenguaje que Jerry probablemente apenas puede entender, y en una de sus raras aventuras juntos, tenemos una idea de por qué.

A pesar de todos los defectos de Beth (y ella es muy, muy defectuosa), sigue siendo la niña de los ojos de Rick. Como hija del hombre más inteligente del universo, es lógico que Beth tuviera un potencial más allá de convertirse en una simple cirujana de caballos. En el episodio de la temporada 3 de Rick y Morty "The Whirly Dirly Conspiracy", durante un momento en que Beth y Jerry se separaron, Jerry le dice a Rick que la pareja "tuvo buenos momentos cuando eran más jóvenes", a lo que Rick responde: "Así es como ocurre el embarazo en la adolescencia, amigo mío".

Leyendo entre líneas, está bastante claro que Rick culpa a Jerry por el hecho de que Beth no logró una vida excepcional debido a ese embarazo no planeado, pero ¿y si hay más en la historia?.

Esta es la razón por la que Rick odia a Jerry.

Esta es la razón del odio de Rick a Jerry

El laboratorio de Rick podría ofrecer una pista de por qué odia tanto a Jerry. Esta evidencia es una caja de cartón simple con la etiqueta "cosas de viaje en el tiempo", que se puede ver acumulando polvo en un estante en el laboratorio de Rick desde el episodio piloto de Rick y Morty.

Ahora, a pesar de todos los estrafalarios y extraños dispositivos de trama que Rick y Morty han empleado a lo largo de los años, los co-creadores del programa, Dan Harmon y Justin Roiland, nunca han sido tímidos al introducir el viaje en el tiempo en la narrativa del programa.

Roiland ha llamado a ese dispositivo en particular "un verdadero saltador de tiburones", y también ha declarado que el único episodio que trató adecuadamente los viajes en el tiempo fue "Rattlestar Ricklactica" de la temporada 4, que diseñado específicamente para revelar las flagrantes debilidades del viaje en el tiempo como un elemento de la trama.

La presencia de un montón de equipos de viaje en el tiempo viejos y descuidados que ocupan espacio en el laboratorio de Rick implica que ha incursionado en la actividad en el pasado creemos saber por qué.

Citando el hecho de que Jerry ha revelado (en el episodio de la temporada 1 "Ricksy Business") que fue abusado cuando era niño, nuestro Redditor postula que este abuso fue llevado a cabo por un Rick que viajaba en el tiempo. ¿Por qué Rick haría tal cosa? Para ablandar a Jerry y romper su confianza, para que nunca arruine la vida de Beth.

Según, Rick odia tanto a Jerry porque ha intentado todo lo posible para sacarlo de la vida de Beth para que pueda vivir a la altura de su potencial, pero ha fallado todas y cada una de las veces. Esencialmente, para Rick, Jerry representa un gran fracaso.

TE PUEDE INTERESAR: Rick y Morty se burlan De Dios y lo asesinan en la nueva temporada ya en Netflix

Este es exactamente el enfoque que Rick toma durante el final de la temporada 2 "The Wedding Squanchers" y el estreno de la temporada 3 "The Rickshank Redemption", en el que Rick ejecuta una trama ridículamente complicada que requiere su propia captura por parte de la Federación Galáctica, aparentemente para el único propósito de manipular a Beth y Jerry para que se divorciaran. Bastante duro, Rick, pero al menos no se requirió un estúpido viaje en el tiempo.