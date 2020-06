Rick y Morty: ¿Cuándo ver la quinta temporada?

Este domingo 31 de mayo se estrenó el último capítulo de la cuarta temporada de Rick y Morty, y ha dejado a los fans con ganas de más, por lo que desde el primer minuto se han comenzado a preguntar cuándo saldrá la nueva temporada de esta exitosa serie animada.

Aunque la respuesta no es muy alentadora, pues la cuarta temporada se estrenó 2 años después de la tercera temporada, sin embargo, esto no quiere decir que ya haya llegado a su fin, sino por el contrario, se dice que ha sido renovada por 70 capítulos más, aunque no hay una fecha de estreno exacta.

Pero no todo son malas noticias, pues de acuerdo con el medio Wipy.tv el guión para la quinta temporada ya se está cocinando, y además hay planes también para una sexta temporada, por lo que tal parece que esta caricatura va para largo.

¿Cuándo llegará la nueva temporada de Rick y Morty?

De acuerdo con el citado medio, ya se está trabajando en la producción de esta serie, y el único problema que enfrentan son retrasos a causa de la pandemia por el Coronavirus Covid-19, que ha detenido las grabaciones de las voces de los personajes, esto de acuerdo con Sarah Chalke, encargada de la voz de Beth Smith.

“La temporada 5, aún no la hemos leído, ya la están escribiendo, pero tal y como está la situación, lo más probable es que esperemos a grabar hasta que las cosas se calmen”

Lo que sí es una realidad, es que se espera la nueva temporada de Rick y Morty que tarde menos que el estreno de la cuarta temporada, pues lo que la retrasó fueron los procesos de escritura, y, por el contrario, la quinta temporada ya está casi lista en cuanto a guión se refiere, así que los fans más allegados esperan que esta se pueda estrenar en 2021.