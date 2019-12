‘Rick and Morty’ regresa a Netflix censurada ¡WTF!

‘Rick y Morty’ regresa a Netflix censurada ¡WTF!

Fanáticos y fieles seguidores de las aventuras de Rick and Morty, se han visto ansiosos desde que Netflix confirmó el estreno de la cuarta temporada dentro de la plataforma de streaming, la cual ya puedes visualizar en el catalogo desde este domingo 22 de diciembre.

Sin embargo, Rick and Morty llegó a Netflix con otra novedad que no tiene nada contentos a sus adeptos, ya que la noticia se ha empañado con una serie llena de censura, ya que las malas palabras (características de esta puesta televisiva) fueron cubiertas por pitidos.

Evidentemente la mayoría de los fans no están nada contentos con esta decisión, la cual, además, nunca fue prevista para no agarrarnos de sorpresa. Ante tanto enfado, el cual se ha hecho presente en las redes sociales, Netflix no se ha al respecto.

¿QUÉ PASÓ CON BETH Y SUMMER?

Los primeros cinco episodios de Rick and Morty han sido un poco irregulares. Después del excepcional comienzo del capítulo 1, el desarrollo de las historias y de los personajes ha estado guiado completamente por el humor, uno demasiado plano e infantil.

Este breve interludio ha vuelto a poner el foco en uno de los problemas de la temporada

¿Cuándo va a empezar la serie a preocuparse por sus personajes femeninos?

RICK Y MORTY IGNORA A LAS MUJERES

Sorprendentemente, los fans de Rick and Morty tendrán que esperar otras temporadas más para tener alguna otra pista sobre el asunto, pues los últimos episodios no solo han ignorado por completo esta trama, ya que la misma Beth que apenas ha aparecido en la serie.

Aunque Summer ha aparecido en más escenas que su madre, sigue siendo más secundaria de lo que imaginábamos y esto es aún más extraño teniendo en cuenta las subtramas que sí ha tenido Jerry en esta temporada.

Evidentemente, solo estamos a mitad del trayecto de la temporada cuatro de Rick and Morty, así que quizás las cosas cambien en el 2020. Sin embargo, estos hechos nos sorprenden, especialmente teniendo en cuenta que desde la temporada 3 se contrataron a más mujeres guionistas para enriquecer la serie.

