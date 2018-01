Rick and Morty podría tener cuarta temporada hasta finales de 2019

Tras el inesperado fin de temporada que tuvo Rick and Morty, muchos de sus seguidores se quedaron con la espera de la cuarta temporada.

Al parecer, este año no será, sino hasta finales de 2019. Ryan Ridley, uno de los guionistas de la serie, aseguró en una entrevista que actualmente nadie está escribiendo la nueva temporada.

También explicó la forma de trabajar que tienen los creadores:

'Realmente se toman su tiempo. Nunca entendí por qué todo el mundo no lo entendió bien y hacen que el show vaya rápido. Simplemente no entiendo. No tiene ningún sentido para mí. Estoy seguro de que todos tienen sus razones'.

La última cosa que se escribió de Rick and Morty fue en noviembre de 2016, aproximadamente ocho meses del estreno de la tercera temporada.