Richie O'Farrill se defiende de las críticas que lo acusan de ser pedófilo

¡Es oficial! @jenniferaniston @courteneycoxofficial @lisakudrow @mleblanc @mattyperry4 @_schwim_ integrantes de la serie “ @friends ” confirman que habrá un especial en @hbomax ax, siendo un sueño hecho realidad para los fanáticos. Friends cumple 16 años desde el final de su emisión el próximo 6 de mayo del 2004, siendo una de las series de televisión más exitosas de todos los tiempos, pues desde hace tiempo los fanáticos habían hablado de una posible película o nueva temporada con todo el cast completo, lo que fue negado en el pasado y ahora resurge con un especial confirmado por HBO Max. La emoción en redes sociales es evidente, ya que los 6 actores originales como Jennifer Aniston, compartieron en su cuenta de Instagram, una sencilla imagen con todos ellos juntos y describiendo en la instantánea de que “algo oficial estaba pasando”. ¿Cuántos fanáticos de Friends emocionados por la noticia? . . . . #FriendsReunion #hboseries #official #usa #especial #chapter #reencuentros #friends #laverdadnoticias

