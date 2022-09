¿Ricardo Salinas hará auditoría a Sandra Smester por sueldos millonarios en VLA?

La noticia de que la directora de contenidos de Tv Azteca, Sandra Smester, renunció para irse a Telemundo no es nueva. Sin embargo, parece que por está “traición”, Ricardo Salinas, dueño de Tv Azteca, podría no estar muy contento por la decisión de su ex empleada.

Así que rumorean que después de un mes de Smester, una fuente reveló que Ricardo Salinas desconocía de las decisiones financieras que tomó la ex dieroctora de contenidos y algo que le sorprendió fue cuando descubrió que ella les daba un sueldo millonario a los conductores de VLA.

La fuente que habló de este tema fue Michelle Rubalcava quien contó que el dueño de Tv Azteca se dio cuenta de ello al regresar de sus vacaciones y le sorprendió lo que ganaban semanalmente conductores como Laura G, William Valdés, Anette Cuburu.

Ricardo Salinas decidió hacerle una auditoría a Sandra Smester

Ricardo Salinas pidió auditoria a Sandra Smester.

Michelle Rubalcav, ex conductor de “De Primera Mano”, contó en su canal de YouTube que tras descubrir que los conductores de VLA, Ricardo Salinas ha solicitado una auditoría a Sandra Smester por todos los gastos que realizó en su dirección. Esto es lo que supuestamente el dueño de TV Azteca dijo:

“Porque es mucho dinero el que se está pagando, entonces dijo: 'a mí me la traen de Estados Unidos a que me dé cuentas’” comentó Rubalcav.

Esto es porque esos sueldos no fueron retribuidos en ganancias como debería, ya que según Ricardo Salinas fue invertido en programas que no incrementaron sus resultados, así que esos sueldos son considerados como un “dispalfarro”.

Te puede interesar: ¿Ingrid Coronado regresará a Venga la Alegría? Esto es lo que se sabe

¿Cancelarán Venga la Alegría?

¿Qué pasará con VLA?.

¿Será que esto signifique la cancelación del programa de Venga la Alegría? Aún no se sabe que pasará en Tv Azteca, pues aún no eligen a un nuevo director o directora de contenidos. Sin embargo, los cambios han comenzado y anunciaron que cancelarán “Venga la Alegría: fin de semana”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: