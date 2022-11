Ricardo Peralta revela el nombre del posible ganador de 'MasterChef Celebrity'

MasterChef Celebrity, se ha posicionado como uno de los programas de televisión más vistos, pues es bien sabido que muchos hogares mexicanos se han enamorado del proyecto desde su primera temporada, gracias a las increíbles personalidades que forman parte de él.

Y es que no podemos dejar de mencionar, las distintas emociones que se viven programa tras programa, en donde los cocineros han dejado ver su lado más sensible en cada uno de los retos que tiene que enfrentar, pues no es un secreto que esta edición ha estado llena de sorpresas.

Por tal motivo, en La Verdad Noticias te compartiremos lo más reciente que ha sucedido con el reality MasterChef Celebrity con lo que estamos seguros quedarás impresionado, ya que al parecer uno de los participantes reveló el nombre del posible ganador, por equivocación.

¿Cuál es el nombre del posible ganador de MasterChef Celebrity?

Como bien sabrán, Ricardo Peralta es una de las celebridades que todavía se mantienen en competencia, por lo que durante uno de los shows en vivo que realiza junto a su compañero César Doroteo, reveló por error que una famosa cantante se coronaría como la ganadora indiscutible del reality.

Es por eso que el también influencer conocido como Pepe, mencionó lo que te presentamos a continuación.

“Lorena ganó, ella ya ganó”.

Te puede interesar: Participante de “MasterChef Celebrity” presenta a su novio

¿Quién son los concursantes de MasterChef Celebrity 2022?

No cabe duda, que para esta segunda temporada la producción de Masterchef Celebrity apostó por grandes talentos como Mauricio Mancera, Arturo López Gavito, Alejandra Ávalos y Marcello Lara, por mencionar algunos.

Cabe mencionar, que una de las participantes más polémicas de dicho reality, es nada más y nada menos que Karla Sofía Gascón, quien había amenazado con sacar a Nadia luego de la partida de Alejandra Toussaint de la cocina más grande de México.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!