Ricardo Peralta manda contundente tuit a Daniel Bisogno

Tras el rotundo éxito de Ricardo Peralta en MasterChef Celebrity, mucho se lanzaron en su contra, asegurando que no debió ganar el concurso, uno de ellos fue el periodista de espectáculos, Daniel Bisogno, quién no se tentó ni tantito el corazón para expresar lo que siente al respecto.

Fue en una de las emisiones del programa Ventaneando, que el conductor expresó que Peralta o Pepe, como algunos lo llaman, no tiene la misma trayectoria que el resto de los participantes, pues recordemos que en la final de dicho reality compitió contra artistas como Lorena Herrera, Arturo López Gavito, Talina Fernández, Mauricio Mancera, entre otros, mientras que él se dedica a los medios digitales.

En ese sentido, arremetió contra el programa asegurando que “Luego premian al más débil, nadie sabe quién es, sí me molesto”, lo que más tarde desató polémica en redes sociales, llegando a oídos del ganador 2022, quién recurrió a las redes sociales, para contestar la crítica de Bisogno.

Ricardo manda contundente mensaje

Después del desacuerdo, Ricardo envió un contundente mensaje al presentador a través de sus redes sociales. “Dios te bendiga @DaniBisogno”, escribió en Twitter.

Pero el chisme no paró ahí, pues siguió pronunciándose en contra de Daniel, pues recalcó que sus críticas y la molestia que siente, es porque no le agradan las personas morenas.

“O sea le caigo mal porque soy moreno, o sea el hombre sí es medio racista, no le caen bien las personas como que no son muy de la norma hegemónica ¿sabes? Y no lo digo nada más, así como nada más para generar controversia, solamente son cosas que pasan", expuso el influencer.

Feliz de haber ganado

La Verdad Noticias, pudo averiguar que aunque Bisogno también fue un blanco de críticas por sus comentarios, no ha salido a dar declaraciones hasta el momento. Mientras que por su parte, Peralta ha expresado su felicidad por haber ganado el concurso de cocina, además de representar a la comunidad LGBT+.

