Ricardo Montaner publica la primera fotografía del rostro de Índigo

Ricardo Montaner comparte fotografía inédita de Índigo, es igualita a Evaluna.

En medio del escándalo que generó el comunicado donde Camilo y Evaluna se pronunciaron sobre el presunto género no binario de Índigo, el cantante Ricardo Montaner, sorprendió al compartir una fotografía inédita de la bebé, que ha generado gran furor, pues por primera vez, dejó ver una pequeña parte de su rostro.

Recordemos que Camilo y Evaluna se han negado a mostrar el rostro de su hija, a pesar de las súplicas de sus fans, con quienes han compartido todo su historia como pareja, pues argumentan que prefieren mantener la vida de la bebé alejada de los reflectores.

Hasta el momento, los cantantes no han dado señales de querer mostrar el rostro de su hija, sobre todo ante las críticas que han enfrentado en los últimos meses, sin embargo, fue Ricardo Montaner, el abuelo de Índigo, quien desafió las restricciones de los papás.

Ricardo Montaner presume el rostro de Índigo

Ricardo Montaner muestra el rostro de su nieta Índigo.

Aunque Camilo y Evaluna han compartido con sus fanáticos pequeños clips y fotografías de Índigo, solo han dejado ver sus manos y pies.

Sin embargo, fue el cantante Ricardo Montaner, quién primero por medio de sus historias en Instagram compartió una fotografía, donde reveló que pasó toda la tarde junto a su nieta, y dejó ver gran parte de su rostro, generando gran furor en redes, pues hasta el momento, Evaluna y Camilo no había publicado fotos similares.

"Abuelitis aguda. Indi me domina como me dominaba su mamá desde que nació, hoy me tuvo gateando todo el día detrás de ella", escribió.

Índigo en redes sociales.

Posteriormente, el cantante compartió una fotografía de su familia, donde se ve a su esposa y sus tres hijos menores, Mau, Ricky y Evaluna de niños, sin embargo, la descripción que usó hizo referencia a que Índigo es igualita a su mamá cuando era bebé, tal como mostró la primera fotografía filtrada por fans:

“Aquí les dejo esta postal con Mau, Ricky, Marlene e Índigo… Evaluna sacó la foto”, escribió el cantante, ganándose miles de comentarios, donde fans aseguran que lo poco que se ha visto de la bebé demuestra que comparte un gran parecido con su mamá.

Fans filtraron fotografía de Índigo.

¿Qué pasó con la relación de Camilo y Evaluna?

¿Qué ha pasado con Evaluna y Camilo?

En los últimos meses, Evaluna y el cantante Camilo han acaparado los titulares del espectáculo, esto por fuertes rumores sobre una presunta crisis matrimonial y ante las críticas que han enfrentado por el supuesto género no binario de Índigo.

Ante esto, los cantantes decidieron romper el silencio y por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales, negaron que Índigo sea identificada como no binaria.

Aunque Camilo y Evaluna, no negaron estar enfrentando una crisis en su matrimonio, se sabe que están en planes de una segunda boda.

