Ricardo Montaner pospone conciertos por contagio de COVID-19

Ricardo Montaner anunció que su gira prevista para este fin de semana por Estados Unidos fue postergada de último momento, luego que parte de su equipo presentó síntomas y dio positivo a COVID-19, por lo que el cantante venezolano confirmó que permanecerá aislado por unos días.

A través de sus redes sociales, el cantautor dio a conocer que los conciertos previstos para los días 21, 22 y 23 de enero en Miami, Orlando y Atlanta, respectivamente, fueron reprogramados para la siguiente semana.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, apenas el 8 de enero el intérprete asistió a la boda de Ricky Montaner y Stefi Roitman, la cual fue celebrada en Argentina, y al cual asistieron también diversos artistas.

¿Ricardo Montaner tiene COVID-19?

El cantante aplazó su gira.

A través de sus historias de Instagram, el cantante comentó que el lunes pasado iniciaron con los ensayos de cara a su "Montaner Tour 2022", sin embargo, señaló que algunos de los músicos de su banda “presentaron síntomas y dieron positivo a COVID”.

Hasta el momento, el intérprete de ‘Déjame llorar’ no ha confirmado si está o no contagiado de coronavirus, sin embargo, apuntó que su mánager y la compañía productora de la gira, “Loud and Live”, decidieron que el equipo guarde cuarentena por unos días como medida de precaución.

Comunicado emitido por el cantante.

A través de dicho comunicado, el intérprete de ‘La cima del cielo’ aseguró que su regreso a los escenarios lo tiene muy ilusionado, pero aseguró que garantizar la salud de todos es primero.

¿Dónde viven actualmente los Montaner?

El artista y su esposa viven en Miami.

El cantante Ricardo Montaner de 64 años de edad, vive junto a su esposa, Marlene Rodríguez en la ciudad de Miami, Florida en Estados Unidos, uno de los lugares más paradisíacos y uno de los más elegidos por los artistas para disfrutar y descansar. Recordemos que además de su gira "Montaner Tour 2022", el artista prepara este año junto a sus hijos, el reality de la familia Montaner.

