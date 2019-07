Ricardo Montaner habló por fin de la relación de Belinda y Lupillo Rivera

Desde hace algunas semanas se inició el rumor de que Belinda y Lupillo Rivera se encuentran en una relación amorosa, después de haber sido coaches juntos en La Voz, programa que protagonizaron a lado de Ricardo Montaner y Yahir.

Aunque muy poco se sabe sobre esta supuesta relación, quienes seguramente saben todo al respecto son Yahir y Ricardo Montaner, es por ello que son los primeros a quienes los medios los cuestionan al respecto.

Ricardo Montaner presentó a la prensa su nuevo material discográfico, con el que trabajó nuevos ritmos, entre ello, un poco del estilo urbano, mezclado con su referente de romance.

Entre las novedades de su material, es la participación de Nicky Jam y J Balvin en sus videos, como actores, protagonizándolos.

Con respecto a la relación entre Lupillo Rivera y Belinda, el cantante no quiso dar muchos detalles, aunque no negó que hubiera una relación, y decidió bromear un poco al respecto, sobre si habría o no una boda en puerta.

“Si se deciden que a mí me avisen, a mí me encanta una fiesta, ¿Como pa’ cuando seria?, dijo Ricardo Montaner a Telemundo.

Además Ricardo Montaner dijo que si Belinda y Lupillo Rivera decidieron casarse, él sería el primero en anotarse como padrino de bodas, e incluso pagar gastos de la misma.

“Lupillo, Belinda, si deciden casarse invítenme, puedo ser padrino, y si la fiesta es de ponina, yo pongo algo”, resaltó el cantante.

La relación entre Belinda Y Lupillo Rivera es un misterio, pues ninguno de los dos cantantes ha confirmado nada al respecto, lo que sí es una realidad es que los dos son muy buenos amigos, y se tienen mucho cariño, pues así lo han demostrado en sus noches en La Voz México.