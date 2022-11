Ricardo Montaner estrena la serie 'Los Montaner'; hoy inicia

Luego que desde el pasado 12 de octubre a través de sus redes sociales Ricardo Montaner anunció la fecha de estreno de Los Montaner, un docu-reality creado por su familia en conjunto con Disney+, por fin llegó el día.

A partir de este 9 de noviembre los fanáticos tendrán un acceso exclusivo a la cotidianidad de Ricardo, Marlene, Mau, Sara, Ricky, Stefi, Evaluna y Camilo.

Debido al estreno se presentó la premier que se llevó a cabo en Silverspot Cinema de Miami, Florida a donde, además de los protagonistas de esta producción tipo documental, también asistieron Lili Estefan, Lele Pons y Guaynaa, entre otros famosos que desfilaron por la alfombra azul.

El cantautor Ricardo Montaner explicó que no existe un guión ni nada que sea ficción en Los Montaner. Todo lo que verá el público en pantalla será la muestra real de lo que ocurre en la vida de los integrantes de su familia, desde cómo se llevan entre ellos, hasta la celebración de un cumpleaños, una boda, nacimientos, el detrás de escena en sus carreras artísticas y asuntos de índole muy personal.

“No fue difícil externarle a la gente lo que ocurría en nuestra vida porque desde el inicio acordamos que, cuando estuviera la cámara prendida, a partir de ahí lo que fluyera era lo que iba a salir”, comentó previo a la proyección del primer capítulo en todas las salas del recinto.

En 10 capítulos la serie se esbozará momentos íntimos de la familia como bodas, nacimientos y celebraciones. Pero, en el estreno solo estarán disponibles los primeros cinco capítulos.

La producción cuenta con la colaboración creativa de Disney Branded Television; Santiago Zapata y Chris Smith como productores ejecutivos, showrunners y directores; y la familia Montaner Tommy Mottola e Ivanni Rodríguez también como productores ejecutivos, showrunners y directores.

Marlene Rodríguez, esposa de Ricardo Montaner y madre de los tres últimos hijos del cantante, declaró en mayo a The Associated Press que el objetivo del docu-reality es mostrar que “para ser felices no es necesario ser una familia perfecta. Por el contrario, tenemos todos una cantidad inmensa de defectos y de rollazos, pero... cuando el gozo viene de parte de Dios, sí se puede”.

A su vez, el cantante argentino-venezolano intérprete de Tan enamorados dijo que la idea de documentar a su familia nació hace 20 años inspirado por su madre, incluso reveló que llegaron a grabar un demo, pero ese proyecto no llegó a materializarse en esa oportunidad y afirmó que tal vez ese no era el tiempo indicado.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, esta familia latina mixta -compuesta por venezolanos, colombianos y argentinos- es una de las más mediáticas en redes sociales, donde juntos solo en Instagram acumulan más de 70 millones de seguidores.

