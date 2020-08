Ricardo Montaner estalla al ver a su hijo vestido de mujer

No cabe duda que los cuatro hijos de Ricardo Montaner ya crecieron y comenzaron a mostrar sus verdaderas personalidades y talentos, por lo que le tocó el turno a Mauricio Montaner quien sorprendió a su padre con un extremo cambio de look.

Tras la creciente fama de su hija menor Evaluna, por su trabajo en televisión pero sobre todo por su polémica relación con Camilo, el famoso cantante argentino ahora se enfrenta a los comentarios sobre uno de sus hijos, quien decidió compartir una fotografía vestido de mujer.

Mauricio Montaner, decidió compartir en su cuenta oficial de Instagram una fotografía donde se muestra vestido de mujer, y la cual ha dejado con la boca abierta a más de uno.

Mau y Ricky son el orgullo de Ricardo Montaner

Mauricio forma parte del nuevo dúo musical del género reggaeton, Mau y Ricky, quienes han comenzado a despegar su carrera haciendo diferentes colaboraciones con artistas internacionales y han declarado que cuentan con el total apoyo de su padre, el intérprete de “Me vas a extrañar”.

En dicha fotografía el reguetonero escribió como título “Tu suegra favorita”, lo cual hace referencia a su nuevo éxito musical “Papás”, el cual se ha posicionado en los primeros lugares en las listas de popularidad y ha recibido buena aceptación del público.

“Dios mío” fue el comentario que escribió el coach de “La Voz México”, en donde demostró que el cambio radical de look de su hijo lo tomó por sorpresa.

Ricardo Montaner reacciono a la polémica fotografía de su hijo

La publicación rápidamente se hizo viral y alcanzó los 170 mil me gustas en menos de 12 hrs y por supuesto el polémico comentario de Ricardo Montaner no pasó desapercibido por los seguidores del influencer, quienes expresaron su cariño hacia el cantante, mencionando que tiene unos hijos muy talentosos, los cuales no le tienen miedo a las críticas y disfrutan su trabajo.

Sin duda, los tres hijos de Montaner poseen un gran talento, y es probable que en algún momento anuncien alguna colaboración musical con su famoso padre. ¿Te gustaría ver a la dinastía Montaner juntos en el escenario?¿Cuál es tu canción favorita de Ricardo Montaner?