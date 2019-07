Ricardo Fastlicht regresa con nueva temporada

En una entrevista exclusiva con La Verdad, el actor y comediante nos reveló detalles de la nueva temporada de ‘Simón Dice’, una serie cómica que ha visto el éxito en Las Estrellas de Televisa, ahora regresa con una nueva temporada la cual los mismos actores han señalado que será mucho mejor que la primera.

“Estoy feliz me siento renovado por esta nueva temporada de ‘Simón Dice’, estoy muy seguro de que les va a encantar”, señaló el también presentador de ‘Me Caigo de Risa’.

Dentro de los muchos cambios que hay en este programa según los actores lo que definirá el éxito de este programa será el guión que según vendrá mucho más estructurado y estudiado.

Hay un set nuevo del cuartel de las chicas, además de esto habrá muchos más y renovados set de la historia, lucen increíbles además se enriquecen los personajes por ejemplo de la hija del Simón, el novio de la hija de Simón y muchos más.

En este proyecto, el director, Pedro Ortiz, hijo del comediante e institución de la comedia en México, Jorge Ortiz de Pinedo, le dio oportunidad para estrenarse como director.

“Los libretos están mucho mejor escritos y además me estreno como director, pues Pedro Ortiz de Pinedo me dio la oportunidad de dirigir uno de los capítulos de esta nueva temporada, y debo de admitir que no es fácil el hecho de actuar y de dirigir al mismo tiempo”, señaló el actor en exclusiva con LA VERDAD.

“Lo mío, lo mío, es la actuación pero es una experiencia agradable dirigir”.

Esta semana televisa renovará temporadas en su barra de comedia y podremos ver el regreso de muchos programas que tanto le han gustado al público mexicano, tal es el caso de Una Familia de Diez, que regresa después de una década de ausencia.

