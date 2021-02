Ricardo Crespo rompe el silencio sobre las acusaciones de abuso sexual

El actor Ricardo Crespo habla por primera vez acerca de su detención por el presunto delito de abuso sexual en contra de su hija a través de un comunicado que se compartió en las redes sociales, en la cual asegura que dichas acusaciones son totalmente falsas.

"Como ya se ha publicado en los medios de comunicación, me encuentro recluido y sujeto a investigación, y detenido por mi presunta participación en el delito de corrupción de persona menor de edad en perjuicio de mi propia hija", inicia el texto que Ricardo Crespo compartió a la prensa, a sus fanáticos y al público en general.

Ricardo Crespo rompe el silencio y envía un comunicado de prensa donde explica su situación legal.

El actor de Televisa señaló que su ex esposa, en representación de su hija, fue quien lo denunció por estos "supuestos y monstruosos actos, y de los que seguramente son vistos por mí y por cualquier persona, padre o madre de familia y la opinión pública con estupor, indignación, pues remueven las fibras íntimas de cualquier ser humano".

"Ignoro totalmente el motivo por el cual mi ex esposa y presuntamente mi hija hayan denunciado los inconcebibles actos, pues el único juicio que de nuestra relación se ha ventilado es el divorcio, cuya sentencia data del año 2017 y dentro del cual, de los supuestos hechos que ahora me imputan, nada dijo en su momento", agregó Ricardo Crespo.

Ricardo Crespo asegura que no se callará

Ricardo Crespo fue detenido por los presuntos delitos de abuso sexual en contra de su hija adolescente.

Ricardo Crespo externó que no había dado declaraciones al respecto debido a que se encontraba sorprendido de las acusaciones de abuso sexual que su ex esposa había realizado en su contra, pero que está decidido a ya no callar y defender su imagen, hoy visiblemente dañada.

"Llego el momento de no callar y mucho menos aceptar en silencio y sin luchar para que mi verdad sea conocida y hecha pública ante los medios de comunicación que tienen todo el derecho a informar a su público y con mayor importancia en este caso, por la naturaleza de los monstruosos hechos”, finalizó el actor.

