Ricardo Casares de Venga La Alegría gana la batalla contra el coronavirus

Tras haberse contagiado de COVID-19, el conductor Ricardo Casares utilizó sus redes sociales para informar a sus seguidores sobre su estado de salud, ahí compartió la noticia que finalmente se libró del coronavirus y que pronto regresará al programa matutino de TV Azteca.

Ricardo Casares, conocido por ser conductor de Venga la Alegría, compartió en su cuenta de Instagram una foto del momento en el que le realizan una prueba con hisopo para detectar el COVID-19, misma que acompañó con un mensaje en el que revelaba el resultado del test.

“¡Negativo! ¡Ahora a volver! ¡A trabajar! A poner mi granito de arena para mover este México, pero siempre cuidándonos porque la pandemia no ha acabado… Seguimos en riesgo ¡Y CRÉANME NO SE QUIEREN CONTAGIAR!”, escribió el conductor en Instagram.

La batalla de Ricardo Casares contra el COVID-19

La advertencia de Ricardo Casares está relacionada con los problemas derivados de la enfermedad que presentó, pues a principios de agosto el conductor sorprendió a sus seguidores al compartir una foto en la que aparecía conectado a un tanque de oxígeno.

“Ponerte el tapabocas es más fácil que ponerte el oxígeno. Guardar tu distancia es más fácil que estar pegado al tanque. Creo en salir a recuperar nuestro país con trabajo, pero, de verdad, no dejemos las medidas. Hoy sé lo duro que es esta enfermedad y asusta mucho tenerla. Cuídate”, escribió el conductor para acompañar la impactante fotografía.

Ricardo Casares se convirtió en una víctima de la actual pandemia del coronavirus.

Más tarde, cuando llevaba 21 días de ser diagnosticado con coronavirus, el actual novio de la cantante argentina Sol Madrigal compartió la misma imagen y la acompañó con un mensaje donde invitaba a sus fanáticos a seguir cuidándose de esta enfermedad; además aprovechó la oportunidad para agradecer todas las muestras de cariño que recibió.

"Hoy cumplo 21 días con el virus y sé que me faltan varios más… No quiero atención por este posteo, pero si quiero decirte que un par de noches me moría de miedo, que la vi cerca y por eso te seguiré repitiendo: cuídate todo el tiempo. No hay necesidad de tomar riesgos”, comentó Ricardo Casares en aquella ocasión.

Fotografías: Instagram