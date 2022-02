Ricardo Casares abandonó el foro de Venga la Alegría ¿Qué le hicieron? Foto: tvazteca.com

Uno de los conductores más queridos de TV Azteca es Ricardo Casares, quien ahora está participando en el reality show de Venga la Alegría, ‘Reyes del Playback’, pero al parecer siente que lo tratan de forma injusta, así que tras saber su última calificación dejó el foro, ¡súper indignado!

En La Verdad Noticias te revelamos que todo pasó este 24 de febrero, donde los jueces fueron Curvy Zelma, Samia y ‘El Capi’ Pérez.

Anteriormente te contamos cuándo estuvo gravemente enfermo; sin embargo, ahora te diremos qué le hicieron sus compañeros para que se enfureciera.

Ricardo Casares dejó Venga la Alegría enfurecido

Todo pasó tras su presentación en el reality ‘Reyes del Playback’ del matutino de TV Azteca, donde imitó a la Banda MS y a Snoop Dog con el tema Grandes Ligas, y es que, él aseguró que esta canción sería todo un desafío desde el comienzo, pero se animó a darlo todo, lamentablemente los jueces no apreciaron su esfuerzo.

Casares presentó en vivo parte de su número, pero también usó videos grabados para hacerlo, algo que no le gustó para nada a los jueces, quienes indicaron que este tipo de dinámica podría ser injusta para los demás competidores, además de que la idea es que todo el show se haga ahí mismo.

Ante esto, Ricardo se mostró enfurecido, pero eso no fue todo, también se enojó al saber que no sería válida la revelación de su “joya”, ya que, según Horacio Villalobos, para que fuera tomada en cuenta debió revelar mucho antes su look, y aunque Casares intentó aclarar que si lo hizo no se lo justificaron, y eso lo hizo perder los estribos y se fue inmediatamente a su camerino sin hablar con nadie.

Tras esto, la votación no le ayudó mucho, pues sólo le dieron 11 coronas, dejándolo como uno de los nominados de la semana junto a El Chef Mariano Sandoval, Tábata Jalil y William Valdés, ¿crees que realmente los jueces actuaron de forma injusta?

¿Cuántos años tiene Casares?

Ricardo. Foto: Twitter @VengaLaAlegria

Tiene 41 años de edad, pues nació el17 de mayo de 1980 en la Ciudad de México, México.

Con información de www.tvnotas.com.mx