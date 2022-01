Ricardo Arjona celebra importante récord del tema 'Fuiste Tú' en YouTube

La canción es considerada una de las mejores de su extenso repertorio musical.

No se puede negar que Ricardo Arjona se ha consolidado como uno de los exponentes más importantes de la música latina y para prueba de ello tenemos el hecho de que el video oficial del tema ‘Fuiste Tú’ ha logrado superar las mil millones de reproducciones en YouTube.

Cabe destacar que esta hazaña llega a pocos días de que se cumplan 10 años de su estreno, pues según registros de la plataforma, el videoclip fue compartido por primera vez el 9 de febrero del 2012. Sin embargo, debes de saber que la cifra fue superada desde el pasado 24 de diciembre pero es hasta ahora que el cantante da más detalles de este nuevo récord.

FUISTE TÚ celebra 1 BILLÓN de vistas en YouTube.

Feliz Navidad, yo ya tuve mi regalo. pic.twitter.com/lxITZoAJ86 — Ricardo Arjona ® (@Ricardo_Arjona) December 24, 2021

‘Fuiste Tú’, tema que forma parte de su aclamado decimotercer álbum de estudio titulado ‘Independiente’ y cuenta con la colaboración de la cantante guatemalteca Gaby Moreno, es considerada como una de las mejores canciones que existen dentro de su extenso repertorio, además de que fue nominada a dos categorías en los Premios Grammy Latinos.

Christina Aguilera fue invitada a participar

Christina Aguilera estaba contemplada para participar en esta canción, pero al final no se pudo realizar por cuestión de agenda.

Para celebrar esta hazaña, el cantante compartió en YouTube un nuevo video titulado ‘Fuiste Tú, 1 Billón de views. La historia detrás de la canción’, en el cual revela algunos secretos de este tema. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que él estaba consciente de que necesitaba una voz femenina y una de las propuestas fue Christina Aguilera.

“La gente de Sony propuso para cantar la canción a Christina Aguilera, nunca lo dije y lo voy a decir hoy… A mi me tenía muy emocionado, ella me había dicho que sí”, declaró Ricardo Arjona, quien luego mencionó que por problemas de agenda no se pudo llevar a cabo las grabaciones, por lo que terminó dándole la oportunidad a su compatriota Gaby Moreno.

¿Qué estilo es la música de Ricardo Arjona?

El cantante guatemalteco se ha ganado un lugar dentro de la música gracias a sus canciones.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la música de Ricardo Arjona pertenece a los géneros pop latino y balada romántica, pero también interpreta temas al ritmo de trova, blues y a capella folk. Recientemente acaba de presentar un nuevo álbum titulado ‘Blanco & Negro’, el cual ha fascinado a sus fans.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales